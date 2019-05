Caso La Posta: Luis Vivanco celebra cancelación de funcionario que los demandó mientras Juan Galarza guarda silencio

El cofundador de este medio digital agradeció la "victoria de la sensatez" tras la separación del extitular de la ARCSA En su cuenta de twitter, Luis Eduardo Vivanco escribió un mensaje de agradecimiento por la salida de Juan Carlos Galarza de su cargo como director de la ARCSA. El exfuncionario demandó al medio digital La Posta por una supuesta injuria dentro de una investigación relacionada a presuntas irregularidades en el Ministerio de Salud.

El periodista Luis Eduardo Vivanco dedicó uno de sus tuits para agradecer por pedir la renuncia de Juan Carlos Galarza, quien hasta el viernes 17 de mayo fue el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).

Vivanco escribió: “Se agradece la victoria de la sensatez. La libertad de expresión es ingrediente vital para tener un país decente”.

En un comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia se justifica la salida de Juan Carlos Galarza “por demandar al medio digital La Posta”. A continuación se lee que el actual gobierno ha recuperado la libertad de expresión y que “no tolerará las posiciones que atenten contra su efectiva vigencia”.

El consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, también se pronunció al respecto respondiendo al tuit de Vivanco. En el mensaje dice que “siempre existirán rasgos correístas en el gobierno, lo que el Presidente repudia” y concluye afirmando que Galarza, responsable de esa violación, será separado y que La Posta seguirá informando.

Quien no se ha referido al tema es el ahora ex director de la ARCSA. En su cuenta de twitter se encuentra fijado un mensaje en el que agradece al vicepresidente, Otto Sonnenholzner, por su respaldo en la gestión que venía desempeñando. Sin embargo, del su salida no hay pronunciamiento alguno.

(XB)

FUENTE: Twitter, EcuadorInmediato