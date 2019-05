Eduardo Maruri perfil polémico entre presidente de Barcelona y Presidencia del Ecuador

Una publicaciñon del portal "Campaing", en los últimas horas, ha desatado un alto número de críticas y sorpresas El portal web "Campaing" del Reino Unido publicó una nota que habla sobre la historia de Eduardo Maruri quien fue presidente del Barcelona Sporting Club donde destacan su perfil de empresario. La nota periodística muestra cómo esta persona pudo haber llegado a ser presidente del Ecuador, ahora es el jefe de "Grey Europe".

Esta noticia, en las últimas horas, ha desatado un alto número de críticas y sorpresas en redes sociales.

A continuación compartimos la traducción de dicho documento:

Eduardo Maruri, el nuevo jefe de Grey Europe, se ha ocupado de la corrupción política ecuatoriana, fanáticos del fútbol, ​​una mandíbula destrozada y amenazas de muerte. Entonces, convertir la red deslucida en una fuerza creativa debería ser un paseo por el parque, ¿verdad?

“No puedo responder totalmente por la veracidad de la historia que voy a compartir. Ocurrió muy lejos, donde no tengo fuentes confiables, contactos internos, no siento la verdad. Y le sucedió a un hombre que apenas conozco. Pero yo le creo”, dijo Claire Beale, escritora del artículo.

Eduardo Maruri es de Ecuador. Mientras terminamos nuestra entrevista para esta pieza, los teléfonos vibran con imágenes de un asno Julian Assange arrastrado desde la embajada ecuatoriana.

Maruri me dice que descubrió, hojeando un libro en una librería del aeropuerto, que su nombre figura en los documentos publicados de WikiLeaks; Resulta que el gobierno de los Estados Unidos lo estimó bastante como presidente de su país. En su lugar, es el director ejecutivo recién instalado de Grey Europe.

Cómo llegó hasta aquí es convincente. La historia de Maruri abarca la política y el fútbol, ​​pero comenzó y podría terminar con la publicidad. Antes de comenzar, sin embargo, razones para seguir leyendo:

Maruri ganó el primer León León de Ecuador, que fue el tema de una ceremonia estatal y un evento de medios nacionales cuando lo llevó a casa. Ahora tiene 99 Leones a su nombre, 20 de los cuales son de oro.

Tiene 21 oficinas en toda Europa para Gray y está decidido a posicionar la red deslucida como una fuerza creativa dentro de WPP. La contratación de Adrian Rossi de Abbott Mead Vickers BBDO a fines del año pasado como presidente creativo para dirigir Grey London subraya la intención.

Él es ambicioso y está inclinado a escalar mucho más alto en la pole de WPP. El jefe de WPP, Mark Read, se muestra reacio a ese punto, pero dice que "Eduardo trae un entusiasmo contagioso y energía a Gray, que puede empujar a nuestra gente a trabajar mejor y, en última instancia, a mejores resultados para los clientes".

Uncommon Creative Studio, Nils Leonard, lo eligió como el tema de su ensayo de héroe para Campaign hace un par de años (los héroes elegidos por otros líderes creativos de la serie incluyen a David Bowie y Muhammad Ali).

Vicki Maguire, la directora creativa de Grey London, considera que es "el verdadero negocio, una sola vez. Muéstrale una buena idea y su rostro se ilumina literalmente. La creatividad entra en acción y puede tomarlo de bueno a excelente. ¿Sabes? que molesto es eso? Y cualquiera que piense que Maguire es del tipo que chupa al jefe puede irse ahora.

Es una muy buena historia.

Llegar al corazón de lo que trajo a Maruri a Londres nos lleva al 2009 y al Barcelona SC, el equipo de fútbol más popular y exitoso en un país donde el hermoso juego es opiáceo.

Barcelona SC. El idolo del ecuador. El único equipo en la historia ecuatoriana que nunca ha sido relegado de la liga superior de la Serie A a la Serie B.

¿Hasta el 3 de octubre de 2009?

En una calurosa tarde, cuando la estación seca ecuatorial estaba por comenzar, 70,000 fanáticos invadieron el Estadio Monumental Banco Pichincha; Su club estaba preparado para la lucha de su vida. Deben vencer a LDU Portoviejo o enfrentar la devastadora humillación de la degradación. El presidente del club, Maruri, el hombre que había prometido rejuvenecer al equipo y obtener la gloria, estaba en la caja ejecutiva frente al calor de la multitud. Había prometido la victoria, pero ¿estaba a punto de entregar la derrota?

Maruri había llegado al club dos años antes con una ola de amor. Se había elevado a través de un cargo público en Ecuador para convertirse en un político popular y un candidato presidencial favorecido. Cuando cambió la política por el fútbol, ​​era una especie de celebridad

Su carrera política no había sido planeada. Después de divorciarse a los treinta y pocos años, había acudido a un terapeuta que le había contado que su problema era que nunca había sido feliz. "Fue una revelación para mí." Por lo tanto, en busca de un nuevo propósito en su vida, obtuvo suficientes votos para ser elegido como el presidente más joven de la cámara de comercio de Guayaquil en Ecuador, convirtiéndose en un defensor carismático de la industria en el hogar y en el escenario internacional

Fue un momento de turbulencia política en Ecuador, la corrupción y el crimen estaban fuera de control. En este lodo de malversación, Maruri se destacó. "Era un hombre joven, no un político tradicional, haciendo las cosas bien, hablando de cómo deberíamos abrirnos al mundo, buscar acuerdos de libre comercio, pensar en la innovación. Era fresco y la gente me quería".

Al acercarse las elecciones presidenciales del país en 2006, el joven empresario se sintió instado por algunas de las empresas más grandes del país a presentarse a la oficina más alta. Prometieron dinero de campaña y respaldo. "Dijeron 'te pondremos allí'". Fue un gran paso para Maruri y uno que no estaba del todo seguro de querer dar. Así que se puso en marcha para recorrer el país, hablar con la gente, averiguar lo que querían y descubrir lo que él también quería

Después de unos meses, Maruri obtuvo una alta puntuación en las encuestas electorales como candidata independiente. "Sabía que podía ganar". Pero ser presidente es una cosa; en Ecuador, tener el poder de hacer un cambio real es otra.

"Me tenía a mí mismo y tenía a la gente, pero al final me di cuenta de que no era suficiente. No tenía suficientes miembros en el Congreso, suficientes contactos en el ejército y no sabía cómo resolverlo". Así que Maruri se hizo a un lado, Rafael Correa ganó la elección, disolvió el congreso y le pidió a Maruri que lo ayudara a redactar una nueva constitución para el país. El resultado fue un nuevo marco social y político que puso más poder en manos del gobierno local y otorgó derechos innovadores al medio ambiente natural. El nombre de Maruri se encuentra en el documento constitucional oficial como padre fundador del Ecuador moderno.

Trabajo hecho, Maruri comenzó a buscar otra obra de pasión. Fútbol.

Barcelona SC estaba en problemas. El club estaba perdiendo partidos, perdiendo dinero y no había ganado el campeonato durante 14 años. Necesitaba un nuevo líder y Maruri fue elegida. "El 60% de la población apoyaba a Barcelona SC. Para mucha gente, el presidente de Barcelona SC era más importante que el presidente del país".

Trajo experiencia de negocios, de emprendimiento, de tecnología, de marketing y una visión de victoria. En dos meses, había aumentado los ingresos del equipo de $ 5 millones a $ 14 millones a través de una serie de nuevos acuerdos comerciales. Con el dinero, compró un banco de jugadores estrella y cuando comenzó el primer juego de la temporada, fue un nuevo SC de Barcelona el que se lanzó al campo. El equipo perdió, y para un lado mucho más débil. A partir de ahí, las cosas empeoraron.

Los jugadores estrella eran estrellas pero no jugadores de equipo. No pudieron ganar. La junta del club se fue, los patrocinadores se retiraron, las deudas se remontaron a 10 años, su hijo fue interrogado en la escuela por maestros enojados por las fallas de su padre. "Todo esto vino boom, boom, boom, boom. Todo ese amor, en un año se convirtió en odio".

Para el 3 de octubre de 2009 y ese partido crucial, la mitad del país tenía el sabor de la sangre en sus labios: los de Maruri. "Recuerdo a 70,000 personas en el estadio cantando mi nombre, 'salir, salir, salir, salir'". A medio tiempo, el puntaje era de 0-0 y un coronel militar con un pelotón de 15 soldados se apresuró a la suite presidencial, instando a todos a irse, sus vidas estaban en peligro. "Él dijo: 'si no ganas, podrían matarte'". Maruri se mantuvo firme, enfrentó a los fanáticos y su equipo anotó el balón. El marcador final fue 2-0.

Maruri y Barcelona SC vivieron para jugar otra temporada de la Serie A y la fortuna del club se recuperó. Aun así, a fines del año siguiente, Maruri, el 58º hombre de hierro más rápido de Ecuador, con un tiempo de 11:58:57 en Ironman Florida en 2002, fue aplastado. "Estaba física y mentalmente destrozada. No podía caminar por las calles porque la gente me causaba problemas. Fue muy, muy grave. Recibí amenazas de muerte; alguien me llamó diciendo 'su hijo está saliendo de la escuela en este momento, estoy observándolo ". Tenía cuatro o cinco guardaespaldas todo el tiempo. Fue el peor momento de mi vida, insoportable".

Para salvar a su familia, renunció. Hay un video de la llena conferencia de medios en YouTube, Maruri rodeado por su familia, reporteros presionando mientras anuncia su partida. Hay un primer plano insoportable cuando las emociones finalmente se rompen y él llora. "No pude sostenerlo, era demasiado profundo". Las estaciones de televisión interrumpieron sus horarios para noticiar el evento. Los periódicos del día siguiente llenaron las lágrimas, la derrota total.

'Tuve que aceptar el fracaso por primera vez, muy, muy profundo. No falla como perder un lanzamiento, sino profundamente, personalmente; Fui un fracaso para mí, mi familia, para toda la sociedad '.

Era Navidad y la novia de Maruri le dijo que necesitaba unas vacaciones. Fueron a Costa Rica, donde Maruri llevó a su tabla de surf para intentar relajarse. Pero las cosas empeoraron. "Algo pasó y me golpeé la cara en una roca muy mal". Lo llevaron a un lugar seguro y lo llevaron al hospital en avión, consciente y con adrenalina, confundido por qué nadie le dejaría ver sus lesiones en el espejo. Había arrancado la piel de la mitad inferior de su cara, exponiendo la mayor parte de su mandíbula; Le tomó un par de días limpiar la herida de arena antes de que pudieran coserlo. "Parecía un monstruo, grandes cicatrices por todas partes.

"Luego dije: 'esto es lo más bajo, esto es lo más bajo que voy. No hay nada más bajo'". Era el Año Nuevo 2011 y él comenzó a planificar el resto de su vida.

Maruri es el segundo mayor de cinco hijos, el que se movió más rápido, terminó su carrera antes de que su hermano mayor dejara la escuela, el que su padre, que ya tenía una segunda esposa y niños pequeños, contó con la ayuda de su familia. .

La publicidad estaba en su sangre. Su padre Jimmy fue presidente de McCann Erickson en Ecuador. "Cuando era pequeño, recuerdo que siempre iba a la agencia y estaba cerca de la gente allí, y que me echaban anuncios". Después de obtener su título en Eastern Michigan University y luego un certificado en comunicaciones de Harvard, se unió a Gillette como gerente de marca. Luego, en 1991, persuadió a su padre para que dejara a McCann y lanzara una agencia de publicidad: Maruri Publicidad.

La reputación de Maruri senior aseguró muchos negocios rápidamente, pero antes de que terminara el primer año, a Jimmy se le diagnosticó un cáncer y Eduardo se encontró dirigiendo la agencia solo. Lo hizo bien: los cinco primeros en la liga de la agencia en su primer año, segundo después de tres años. "Fuimos la primera agencia en comprometernos realmente con la creatividad". Una década y un divorcio más tarde, sin embargo, y Maruri estaba agotada por el negocio. "Tenía suficiente dinero, una vida bastante cómoda, tenía mi casa, mis cuatro hermanos tenían casas, la ex esposa de mi padre tenía una casa, todos estaban bien". Pero como su terapeuta había señalado, tal vez el propio Maruri no lo era. Luego vino la política, el fútbol, ​​el fracaso; amor entonces odio

El plan de reconstrucción de 2011 envió a Maruri a la agencia que había fundado. Todavía estaba en marcha, su hermano había mantenido las luces encendidas. Pero no tenían nuevos clientes, no habían ganado un premio en años y las deudas eran altas. Maruri había invertido todo su dinero en su campaña política, luego Barcelona SC y la agencia estaban en quiebra. Pero estaba en casa.

El plan de Maruri ahora era hacer que su agencia fuera la más creativa del Ecuador y una reconocida en el escenario internacional. Él mismo era un creativo creativo, pero no de clase mundial, lo sabía. Ese verano fue a Cannes para ver lo que sucedía en la industria que había abandonado durante tanto tiempo, sentado solo mirando y escuchando. Volvió a lo básico y se inscribió en la Escuela de Liderazgo Creativo de Berlín, un estudiante de 45 años que (re) aprendió su oficio creativo, y comenzó a poner la creatividad en el centro de su agencia.

Al cabo de un año, su agencia estaba de vuelta, ganando los mejores galardones de publicidad del país y fijando su mirada en un León de Cannes. "Todos pensaron que estaba loco. Ecuador nunca había ganado un premio de publicidad como ese". En junio de 2012, Maruri trajo a casa el primer León del país, un logro que fue noticia nacional; El león ahora se sienta en el museo de la presidencia ecuatoriana.

Al año siguiente Maruri ganó cinco. Entonces nueve Luego, 12, superando a los países sudamericanos rivales que durante tanto tiempo definieron la creatividad en la región. Maruri dice que "la creatividad era mi manera de reconstruir mi vida" y se convirtió en "un héroe de la creatividad", no solo en la industria publicitaria sino también en la escena pública; La creatividad convirtió el odio de los ecuatorianos hacia Maruri en algo más como respeto. Luego Gray, con la cual Maruri Publicidad había estado afiliada durante años, se ofreció a comprar la agencia directamente. "La compañía que valía cero en 2011, la vendimos por una suma con muchos ceros al final", se ríe Maruri. Se le entregaron los reinados de Gray Latin American en 2016 y, a fines del año pasado, se mudó a Londres para dirigir Europa.

Para un hombre que dice haber sido amado por millones de personas y odiado (por la amenaza de muerte que lo odio) por parte de Grey Europe, parece un puesto de puesta en escena impresionante: un desafío, sí, pero no se requieren guardaespaldas. "Los problemas son los mismos aquí, tenemos que darles el poder a los creativos, ponerlos a cargo y hacer un mejor trabajo. Espero que funcione porque eso es lo único que sé hacer".

La historia de Maruri exige que sigan más capítulos interesantes. El héroe tuvo su caída en desgracia y su redención. Todavía no estamos en el final feliz todavía.(BGV)

Fuente: Campaing/ Ecuadorinmediato