REACCIÓN: Gobierno Nacional asegura que en régimen de Rafael Correa "se despilfarro USD$ 1500 millones en propaganda"

Subsecretario de Información responde a críticas por contratación de USD 4.4 millones en publicidad En un comunicado difundido a través de redes sociales, el subsecretario de Información, Xavier Aguirre, comparó el gasto destinado para publicidad que ha ejecutado el actual gobierno con el que se registró durante el mandato de Rafael Correa. Al respecto dijo que durante los pasados 10 años el gobierno destinó USD 1 500 millones en propaganda.

El subsecretario Aguirre se refirió a las críticas emitidas tras la suscripción de un contrato para publicidad por USD 4.4 millones. A través de una aclaración que circula en redes sociales, el Subsecretario comparó el gasto actual con el que se destinó en el gobierno de Rafael Correa bajo este mismo concepto.

Al respecto Aguirre señaló que “Durante los 10 años del gobierno anterior se despilfarro USD 1 500 millones en propaganda. Hoy impulsamos campañas de programas que ejecuta el régimen por USD 4,4 millones a través de compras públicas”.

Adicionalmente presentó una tabla de gastos por publicidad, que va desde el año 2007 hasta el 2017, donde se constataría que el presupuesto utilizado para este fin durante los últimos 10 años superó los mil millones de dólares.

El contrato actual fue firmado por Rodrigo Aguirre Pozo, subsecretario general de Información del Gobierno y se encuentra registrado en el Servicio de Contratación Pública (SERCOP).

La empresa a la que se le adjudicó el contrato es Corpide Corporación Publicitaria Integral Delta Cía. Ltda., representada por la ecuatoriana Marjohy Plúa Villacreses, pero de capital 99% de la compañía Investplan LP, de Nueva Zelanda.

Ante estas acusaciones el expresidente Rafael Correa publicó en redes sociales asegurando que eso es imposible, "¡Ya no les da ni vergüenza publicar tantas tonterías, sabiendo que no solo es falso, sino imposible! Todo para ocultar que el Peor Gobierno De La Historia va a gastar 4,4 millones USD en propaganda, cuando no hay ni gasolina para los patrulleros", escribió el exmandatario.

FUENTE: Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, EcuadorInmediato