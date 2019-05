Papa Francisco aseguró que el mundo necesita un periodismo libre

El Santo Padre aseguró que los comunicadores deben tener cuidado con las noticias falsas En un discurso pronunciado por el Papa Francisco envió un mensaje a todos los medios de comunicación y periodistas del mundo para que esta profesión se cumpla de forma humilde a favor de la "verdad y la justicia". Enfatizó que es necesario tener un periodismo libre, al servicio de lo verdadero, lo bueno y justo".

“Aprecio el compromiso con el que llevan a cabo su trabajo que, vivido con espíritu de servicio, se convierte en una misión. Durante mis viajes apostólicos, puedo ver el esfuerzo que implica. Además, viven lejos de sus países de origen y se encuentran con el país en el que trabajan, sabiendo cómo captar sus aspectos positivos y negativos”, expresó el Papa.

El Santo Padre instó a los periodista a trabajar, “según la verdad y la justicia, para que la comunicación sea verdaderamente un instrumento para construir, no para destruir; para encontrarnos, no para chocar; para dialogar, no para monologar; para orientar, no para desorientar; para comprender, no para incomprender; para caminar en paz, no para sembrar odio; para dar voz a los que no la tienen; para dar voz, no para ser un megáfono a los que gritan más fuerte”.

Asimismo el Papa Francisco pidió a los periodistas estar atención antes las “fake news” o noticias falsas. “La información falsa puede extenderse hasta el punto de parecer auténtica. Por esta razón, los periodistas siempre deben considerar el poder de la herramienta a su disposición, y resistir la tentación de publicar noticias que no han sido suficientemente verificadas”.

“En un momento en que mucha gente está difundiendo noticias falsas, la humildad te impide vender el alimento dañado de la desinformación y te invita a ofrecer el buen pan de la verdad”, dijo. (BGV)

Fuente: ACIPRENSA/ Ecuadorinmediato