EL TELÉGRAFO (Pichincha) Unión entre Alianza PAIS, CREO, BIN y BADI se consolida en la Asamblea

La nueva mayoría tomó el control de las comisiones permanentes; un error en la mesa de los trabajadores trastocó su estrategia para la aprobación de leyes, pero Luis Pachala, de CREO, pedirá que se revierta lo aprobado.

Las comisiones legislativas se fueron armando como un rompecabezas. En ellas cada asambleísta, excepto los de Revolución Ciudadana, debía encajar a la perfección para no trabar una estrategia para la aprobación de leyes en los próximos meses. En esta distribución, el presidente del Legislativo, César Litardo, fue sincero y anticipó que las más importantes para Alianza PAIS serán las del perfil económico, la de derechos de los trabajadores y la de fiscalización. Esta declaración tiene una razón. En el cronograma de actividades del Ministerio de Economía para cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se prevé enviar hasta junio el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y otras normas calificadas como “relevantes”. Bajo este criterio, la nueva mayoría legislativa de Alianza PAIS, CREO, Integración Nacional (BIN) y Acción Democrática (BADI) escogió el perfil de los integrantes de las comisiones económicas.

Por ejemplo, la de Régimen Económico y Tributario estará presidida por Daniel Mendoza, quien ha sido uno de los legisladores más disciplinados de Alianza PAIS y más cercanos a Carondelet. Esa ha sido la misma línea de sus coidearios Juan Carlos Yar y Ana Belén Marín. Luego aparecen Patricio Donoso, Luis Pachala, de CREO; y César Solórzano, de BIN; integrantes del acuerdo legislativo. La mayoría recibiría el apoyo de Henry Kronfle y Vicente Almeida, del PSC, quienes públicamente han apostado por leyes para fortalecer la inversión y reducir el gasto y tamaño del Estado. Tampoco tendrá una férrea oposición de Gabriela Larreátegui, de SUMA, pues ese movimiento político sigue la misma tendencia económica. En la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo la distribución se repite.

Aquí Alianza PAIS tiene cuatro representantes: Esteban Albornoz, quien la preside; Elizabeth Cabezas, Mariano Zambrano y Rubén Bustamante. Por la mayoría estarán Homero Castanier, Fernando Burbano y Fernando Callejas, de CREO; y María Mercedes Cuesta, del BIN. Además, están los nombres de Guillermo Celi, de SUMA, y César Rohón, del PSC, que tampoco serán una barrera para aprobar esas reformas tributarias. A pesar de los cálculos, la estrategia tuvo baches. Uno fue en la Comisión de los Trabajadores, a donde irán las reformas laborales y del Seguro Social. En la negociación se escogió que la legisladora de AP, María José Carrión, sea la presidenta. La noche del jueves 16 de mayo ella debía convocar a la reunión para esta designación, pero no esperó este viernes 17 de mayo a sus nuevos compañeros y salió de la sesión.

Mientras ella tomaba esa decisión en el cuarto piso de la Asamblea, en la planta baja los representantes del PSC, CREO y Revolución Ciudadana dieron un pequeño golpe de Estado y se autoconvocaron sin Alianza PAIS. Ellos escogieron al socialcristiano Vicente Taiano como su presidente; mientras que Marcela Holguín, de la Revolución Ciudadana, será la vicepresidenta. Este nombramiento fue del agrado de la mayoría, pero el coordinador de la bancada de CREO, Luis Pachala, anunció que revocarán los nombramientos de esta comisión. Otros escollos pero menos graves ocurrieron en Participación Ciudadana y Educación que no pudieron elegir a sus presidentes. Según Wilma Salgado, del BIN, no se respetó el acuerdo y no fue electa para la vicepresidencia.

En cambio, la Comisión de Fiscalización marchó como un reloj. La representante de PAIS, Johana Cedeño, es la presidenta. Mientras que Eliseo Azuero, de Integración Nacional, el vicepresidente. Antes de la sesión su nombre aparecía como el encargado de dirigir este equipo legislativo que debe indagar a funcionarios del Gobierno. Sin embargo, él dijo que cedió su postura para no afectar el desarrollo de la coalición y los procesos de fiscalización legislativos. En esa comisión está una delegada del bloque de la Revolución Ciudadana, Carmen Rivadeneira, quien prefiere un perfil bajo y tranquilo del bloque de oposición al Gobierno y a la flamante mayoría legislativa.