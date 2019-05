EL RÍO (Los Ríos) Mocache celebran sus 23 años

El 12 de mayo se cumplió un año desde que Jensy Rosero se convirtió en la reina de Mocache, pero no ha podido entregar su reinado.

El certamen de belleza es una de las primeras actividades que se efectúan cada año por las fiestas de cantonización, pero hasta el momento no se ha dado. Las autoridades de la administración saliente habían informado que el pasado martes se tenía previsto realizar el evento con cuatro participantes, pero no se dio. Se conoció que en la Comisión de Fiesta estuvo incluida Zoila Bustamante, quien además fue concejal en el periodo 2013-2014, pero al consultarle sobre el evento dijo que no podía pronunciarse ya que su credencial de funcionaria tuvo vigencia hasta el 14 de mayo.

Evento. Sin embargo, Jensy está a la espera de cumplir su periodo de la mejor manera. Ella en la actualidad se prepara para ser parte del certamen de belleza internacional; Miss Queen Hispanoamérica que se desarrollará en República Dominicana, evento que aún no tiene una fecha definida Este logro lo consiguió tras participar en Miss Queen Word el pasado noviembre. “Fue un año maravilloso a pesar de las críticas constructivas y destructivas que recibí”, dijo.

Dentro de su trabajo de reina se enfocó en varios casos de ayuda social.

El cantón Mocache conmemorará el próximo martes 28 de mayo su aniversario 23 años de creación política. Ese día se cumplirá el desfile cívico-estudiantil en la que participan instituciones, gremios y asociaciones de la ciudad e invitados.