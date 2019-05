Segunda Vicealcaldesa de Quito: "Nosotros apoyaremos al Alcalde siempre y cuando sea en beneficio de la ciudadanía" (AUDIO)

Audio MAYO 17 - GISELLA CHALÁ



Por otra parte, advirtió que el Bloque de la Revolución Ciudadana se opondrá firmemente si en el Consejo buscan plantear temas como las privatizaciones Gisella Chalá, segunda vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, habló sobre el plan de trabajo que impulsarán para el desarrollo de la Capital y los posibles consensos y acuerdos que puede tener el Bloque de Concejales de la Revolución Ciudadana con el Alcalde Jorge Yunda. De la misma manera, indicó que la fiscalización, dijo que es necesaria como una herramienta para transparentar el actuar de los políticos o de los representantes de la ciudadanía.

En primera instancia, la concejal por la Revolución Ciudadana agradeció a esta tienda política por permitir la participación de diversas opciones en esta campaña electoral, pero, también hizo un recuento de su trayectoria política: “Fui concejala alterna dentro del periodo anterior, pero la Revolución Ciudadana abrió la puerta para que los pueblos y nacionalidades indígenas y los históricamente invisibles estemos dentro de la participación política electoral”.

Acerca de las declaraciones del Alcalde de Quito, Jorge Yunda, informó que el Bloque de Concejales si ha mantenido acercamientos con él y le garantizaron un ambiente de gobernabilidad: “Si nos hemos reunido con el Alcalde las veces que él nos invitó. Como bloque de RC estuvimos ahí para demostrar que no íbamos a ser los ‘contreras’, sino a generar gobernabilidad, con un ambiente consensuado y pensando en los intereses de la ciudad”.

De la misma manera, señaló que han buscado llegar a consensos con los distintos bloques de Concejales, pero enfocados en una planificación estratégica: “Quisimos llegar a un acuerdo por la ciudad, pero no hemos llegado a acuerdos. Habíamos hecho un trabajo desde hace algún tiempo, por eso cuando solicitamos estar en las comisiones no era por apetencias ni por intereses personales, sino por obedecer a la ciudadanía”.

En este mismo sentido, manifestó que también ha habido consensos con el alcalde de la ciudad y que buscarán darle gobernabilidad, pero siempre y cuando sea en beneficio de la Capital: “Hemos dado claras muestras de consensos y gobernabilidad que la ciudad necesita, hemos planteado al Alcalde una agenda de trabajo desde nuestro bloque. Nosotros apoyaremos al Alcalde siempre y cuando sea en beneficio de la ciudadanía y de los quiteños, pero nos opondremos si se generan temas de privatizaciones”.

Por otra parte, indicó que la planificación será fundamental en la agenda legislativa, porque existen dos facultades y competencias para los concejales, legislar y fiscalizar: “Dentro de la legislación generamos condiciones que garanticen el derecho a la ciudad y por ende el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de Quito” mencionó.

Al referirse a la fiscalización, dijo que “es necesaria como una herramienta para transparentar el actuar de los políticos o de los representantes de la ciudadanía” y que “hemos planteado una agenda emergente, Quito no puede estar sumida en el mal manejo de los derechos sólidos o la basura, de la movilidad y del desempleo”.

Chalá también acotó que “estamos convencidos de que todo proceso puede llegar a una transformación, por eso nuestro lema de campaña fue recuperar a Quito de la crisis en la que en este momento se encuentra sumida, pero no lo haremos sólo con Concejales o el Alcalde; necesitamos que la ciudadanía se transforme en sujetos activos y participativos. “Procuraremos que se potencialicen los canales y las condiciones para la capacidad de exigir las demandas ciudadanas”.

La segunda vicealcaldesa dijo que “Vivimos en este quito milenario, intercultural, incluyente. Falta mucho por hacer, pero para eso nos escogieron no solo como sus representantes sino como interlocutores ante los espacios de toma de poder y de decisiones”. Al respecto dijo “visibilizaremos la problemática existente, porque es fácil invisibilizar y menospreciar las necesidades del otro. Generaremos las condiciones y pondremos los problemas sobre la mesa para poder buscar soluciones reales y no diremos que “tenemos un varita mágica”.

Respecto a ser consultada sobre la discriminación y desventajas sociales y económicas que ha vidio e pueblo afrodescendiente comentó “Mi afro es un sinónimo de resistencia, no es una moda, aquí estamos más orgullosos que nunca de ser provenientes de esta etnia tan importante que ha dado tanto en el desarrollo cotidiano y en las luchas emblemáticas de nuestro Ecuador. Es necesario poner los problemas sobre la mesa para buscar soluciones en el corto, mediano y largo plazo para disminuir cada vez más las brechas sociales”.

¿Quién es Gisella Chalá la vicealcaldesa que tenemos nosotros ahora?, nuestra primera vicealcaldesa negra.

“Soy Gisella Chalá Reinoso” respondió, “siempre me pongo el segundo apellido porque hago honor a mi madre, cómo no darle ese reconocimiento a esa mujer que me ha enseñado a luchar. Mi familia paterna proviene del Juncal, mi madre de Esmeraldas. Soy nacida en Quito, soy una mujer divorciada, jefa de hogar, militante convencida de la reivindicación de los derechos del pueblo afro ecuatoriano desde hace más de 20 años, desde que tuve uso de razón, sabía que tenía que luchar para que esa discriminación que a uno le marcaba impresionantemente la vida, teníamos que hacer algo porque teníamos dos opciones: O llorar y escondernos o luchar y transformar y eso venimos haciendo y ese es el ejemplo porque mi madre es lideresa de este movimiento”.

“Estudiante todavía de educación superior y militante de la revolución ciudadana, orgullosamente convencida de que ese ese el camino real para poder luchar no solo contra el racismo, sino contra el machismo, contra la exclusión, el empobrecimiento y las violencias”.

Finalmente, Chalá hizo referencia a la primera sesión del Concejo Metropolitano y exhortó al Alcalde Yunda a que permita que las sesiones se desarrollen y los votos sean motivados. “Cuando hablamos de democracia no es simplemente el derecho del voto es poder expresarnos con libertad, con respeto desde luego; hablar de democracia es hablar de la calidad de vida de los quiteños y quiteñas”.

Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra