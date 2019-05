Primer Vicepresidente de Asamblea Nacional: "No llegamos para destruir al correísmo" (AUDIO)

Audio Mayo 17 - César Solórzano



César Solórzano negó pactos con el Gobierno a cambio de la Vicepresidencia en el Parlamento y aseguró que a lo que se llegó fue a un gran consenso con las bancadas legislativas para garantizar gobernabilidad César Solórzano negó que se haya llegado a un pacto con el Gobierno Nacional a cambio de la Vicepresidencia de la Asamblea. El legislador aseguró, en declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com, que a lo que se llegó fue a un gran consenso con diferentes bancadas legislativas, deponiendo actitudes partidistas y personales, para poder generar gobernabilidad y estabilidad. Asimismo, afirmó que llegó a este cargo, no para destruir al correísmo, sino para viabilizar la legislación.

“Nosotros llegamos a este gran consenso porque tuvimos muchas personas y bancadas políticas que dejaron sus posiciones. Iniciamos con una madurez política, no, necesariamente, acuerdos o componendas. Dejamos nuestras posiciones partidistas y personales y armamos una base mínima para poder comenzar a trabajar”, añadió.

Los acuerdos, dijo, fueron alrededor de temas de trabajo, sistema de salud, seguridad social, reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la lucha contra la corrupción. Solórzano aseveró que todos los asambleístas y las bancadas están dispuestas a hacerlo, pero remarcó que la diferencia es la forma en la que lo quieren ejecutar.

En cuanto a lo laboral, según el primer Vicepresidente del Parlamento, lo primordial será iniciar con responsabilidad la discusión sobre la necesidad de generación de empleo. “Hablaremos de cómo abrir más fuentes de trabajo, barajando todas las opciones, siempre y cuando, no retrocedamos en derechos y garanticemos los puestos que existen actualmente”.

En la Ley de Fomento Productivo 2, las propuestas de modificaciones a las normativas laborales serán incluidas, según anunció el Gobierno. Para César Solórzano, esta discusión es obligatoria y necesaria. Desde los sectores sindicales, estas reformas responden a la “receta” del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Todas estas reflexiones las vamos a tener en la Asamblea Nacional, cuando discutamos el proyecto de Ley que el Presidente presente. Sin embargo, quiero que quede claro que lo haremos con total responsabilidad. No necesariamente porque el Ejecutivo nos remita la normativa, quiere decir que lo aprobemos tal y cual se lo envía”, dijo.

Reiteró que el objetivo de las nuevas autoridades del Parlamento es que la ciudadanía vuelva a confiar, para lo cual deben dar muestras de que van a trabajar de forma transparente. Negó, son embargo, que se haya “pactado” con el régimen para obtener una dirección en la Asamblea. “No son pactos, son consensos que llegamos con las bancadas para garantizar la gobernabilidad porque es necesario e indispensable”.

“Una Asamblea que le debe al pueblo necesita estabilidad para poder, justamente, discutir estos temas. Si no tenemos mayoría no podremos avanzar y quedaremos bloqueados”, comentó. Admitió el temor que deben sentir los trabajadores y sectores sindicales sobre los debates en cuanto a las reformas laborales, pero garantizó que el tema será profundamente analizado.

“Cuando se entra a reformar algo que ya está, por supuesto habrá el temor de que le puedan quitar muchas cosas y beneficios, pero estamos muy comprometidos en discutir estos temas de forma responsable. Queremos que prime esa responsabilidad y que la ciudadanía vuelva a confiar en la Asamblea Nacional”, recalcó.

Para Solórzano, se tiene que comenzar por algo ya que lo peor es no hacer nada. “Lo peor es sentarnos y ver que la Asamblea se cae en pedazos. Tenemos que ser responsables, deponer actitudes políticas y pensamientos divergentes que tengamos con el resto de legisladores y con eso iniciamos en este nuevo periodo en el Parlamento”, comentó.

Comentó que el consenso no tiene nada que ver con los INA PAPERS. “La lucha contra la corrupción va porque va. Eso es indiscutible. Nosotros vamos a viabilizar este tipo de casos cuando lleguen al Parlamento. Todos queremos luchar contra la corrupción pero la cuestión es la forma, por eso es que tenemos que llegar a un acuerdo”.

Aseguró que todos los asambleístas quieren luchar contra la corrupción. “Eso es lo que el país le pide”. Mencionó que si es necesario investigar al Ejecutivo se lo hará. “Hay que hacerlo con total responsabilidad. Si queremos que esta nueva administración recupere la confianza de la ciudadanía”.

Sobre el tema de la investigación que vincula al Presidente Lenín Moreno dijo que se tiene que seguir los procedimientos. “Si tenemos que tomar decisiones dentro del Pleno lo vamos que tener que hacer de manera responsable”.

En cuanto a los cobros indebidos de la banca y el escándalo GEA, manifestó que es un tema privado y que “cada quien debe hacerse cargo de lo suyo”. “No podemos mezclar tantas cosas. No todo debe llegar a la Asamblea Nacional ¿Por qué todo debe estar en el Legislativo?”.

“Esos procesos siguen ventilándose en la justicia y yo sí me caracterizo por respetar a las funciones del Estado. No se puede cargar a la Asamblea, eso es lo que ha pasado, no todo puede resolver el Legislativo. Nosotros debemos respetar los espacios de cada uno. Lo que pasaba antes era que siempre había un cambio de orden del día por cualquier cosa”, puntualizó.

Solórzano habló sobre su elección como vicepresidente de la Asamblea y garantizó que no llegó hasta este cargo “para destruir al correísmo”. Acerca del tema explicó que en el Legislativo, “son 137 cabezas o mundos donde cada uno tiene su forma de pensar. Todos son personas y tienen sus ideologías”.

“Yo rescato que dentro de Revolución Ciudadana hay personas valiosas con muchísimo conocimiento y de un alto nivel. No pienso que se debe eliminar esa fuerza política, sino que hay que permitir el trabajo, hay que respetar. Ellos también representan una parte pequeña de la población”.

Sobre la consolidación de la mayoría de la Asamblea dijo que “quienes somos parte de ese gran conceso y queremos empujar este barco para sacar adelante al Parlamento están en la presidencia y la vicepresidencias de las comisiones. No lo veamos como que quizás se está dejando de lado a los correístas. Nosotros lo que queremos es trabajar sin obstáculos”.

En referencia a la Comisión de Justicia y la decisión de elegir a Ximena Peña como presidenta de la mesa, aseguró que, “es una comisión sensible, respeto mucho a la legisladora Peña y es una persona muy capaz. Yo creo que Ximena va a poder permitir que los proyectos avancen y fluya como se debe”.

“Este es un consenso para que todo lo que se maneja en la Asamblea Nacional camine. Iniciamos con buenas intenciones que es lo que queremos. Ahora en el camino por supuesto que puede pasar todo (daño al país), pero trataremos de que no sea así. No soy parte de la Comisión de Justicia y espero que se puedan continuar con los temas que han estado detenidos en esa mesa legislativa”.

Fuente: “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato