Roban 40 computadoras de Universidad de Guayaquil

Su rector e interventor indicó que en el hecho estarían involucradas personas vinculadas con la institución 40 computadoras fueron robadas de la Universidad de Guayaquil. Su rector e interventor, Roberto Passailaigue, indicó que personas vinculadas con la institución estarían involucradas en los hechos. "No hay violencia, no hay paredes rotas, no hay techos sacados, no hay candados violentados, lo que hace suponer que (los autores de la sustracción) son personas vinculadas a la universidad y que conocen el movimiento y el trabajo dentro del área", manifestó.