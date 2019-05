Internos rotativos y autoridades de Salud llegan a acuerdos (VIDEO)

La ministra Verónica Espinosa aseguró que hay buenas noticias para estudiantes de Medicina La ministra de Salud, Verónica Espinosa, se refirió al estado de los estudiantes que realizan su profesionalización a través de internados rotativos. Dijo que tras una reunión llevada a cabo, a tempranas horas de la mañana, se lograron alcanzar "varios acuerdos producto del diálogo y el compromiso" en los que todos pusieron de su parte.

La Ministra fue enfática al decir que el problema con los estudiantes de medicina se origina por el incremento no planificado del número de internos rotativos por parte de un grupo de universidades que aumentaron 1.600 estudiantes internos que no estaban planificados en el sistema y que por tanto esta situación no fue “ocasionada por el gobierno”.

“No me quiero anticipar” dijo la Secretaria de Estado, y destacó que han sido acuerdos participativos ante un problema que no ha sido ocasionado por el gobierno. También aludió a la actual situación fiscal y presupuestaria del país como un momento en el que todos deben poner de parte.

Se espera que en la tarde de hoy se publique un comunicado conjunto del Ministerio de Salud, Academia y estudiantes internos rotativos, al respecto la Ministra mencionó que se han llegado a acuerdos en los que todos hemos puesto el hombro.

