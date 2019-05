OPINIÓN (El Oro) La construcción, en estado crítico

Por reformas y cambios de dignidades

Machala.- La reforma al Manual de Crédito del Biess, aprobado el pasado 24 de abril pone en jaque al sector más arraigado a los prestamos hipotecarios por vivienda, la construcción. Así mismo, el cambio de dignidades y la carencia de contratos pone en la cuerda floja a la productividad del gremio. En 2018 hubo un decrecimiento de contratos y el sector de la construcción entró en estado crítico, este fue el calificativo que dio Guido Asanza, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de El Oro. Asanza afirma que el sector enfrenta una crisis que se acentuó en los últimos dos años. Ahora, refiriéndose a las reformas en los créditos del BIESS dice que las contrataciones que se firmaron bajo las condiciones anteriores estarían impactadas de forma negativa. “Algunos contratos podrían caer ya que los usuarios acceden a los créditos para culminar la obra, no tendrían la facilidad de poner el 20% que falta”, detalló. El problema, según el sector, es que la gente se endeudó de acuerdo con la posibilidad de financiamiento que le otorgaba la entidad antes de los cambios y ahora se reduce. Eso obliga a los clientes a buscar otras formas de financiamiento; caso contrario, las negociaciones se caerán. Cambios En el segmento de viviendas entre el rango de los diez mil y los 100 mil, denominadas Casa Biess bajó el financiamiento al 85% y en el segmento Casa Plus Biess que van desde los 100 mil hasta 150 mil no se modificó el financiamiento y se mantienen con el 80%. Ahora, el cambio viene en el segmento Casa Mega Biess en donde del 80% pasa al 75%. Es una medida que afecta al estrato medio y medio alto, ellos son quienes acceden a los máximos prestamos de la entidad bancaria, con esta reforma ya no se prestaría al 100% del hipotecario, dijo Asanza. Crisis La crisis se registra desde 2017, así lo afirmó el titular del CICO. El sector de la construcción es una plataforma laboral que se ve detenida por la carencia de contratos. Con el cambio de dignidades, Asanza afirma que se complica la situación. Los contratistas que trabajan para las Empresas Municipales y Provinciales en obra pública desde inicio de este año se encuentran paralizados. Ahora, se deberá esperar unos meses hasta que se retomen las actividades y contrataciones pero se prevé que la obra se concrete a finales de 2019. Indicó que el ‘respiro’ al sector vendrá del lado de la banca estatal, informó que han tenido conversaciones sobre colocaciones crediticias por medio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), esto según Asanza permitirá dinamizar el sector y emprender nuevos proyectos. (PAC)