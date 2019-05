EL RÍO (Los Ríos) Lo hallaron cerrado

Algunos usuarios y trabajadores del Municipio de Babahoyo se encontraron la mañana de ayer las puertas de esta dependencia cerradas

Muchos llegaron a laborar, mientras que otros ciudadanos buscaban realizar diversos trámites.

La incertidumbre se apoderó de los empleados, a quienes no les quedó más que sentarse sobre las veredas y portales de locales comerciales cercanos a esperar un pronunciamiento oficial de parte de alguna autoridad.

Trabajadores. “Esto nos tomó por sorpresa, lo que sabemos es que se debe a que el Consejo Nacional Electoral no entrega aún las credenciales a los ganadores, lo cual no nos parece porque los que pagamos las consecuencias somos nosotros y el pueblo. No se puede hacer trámites y tampoco pueden pagarnos nuestros sueldos”, comentó Argentina Vite, quien 20 años laborando en el área de Mercados y Bahía.

Por su parte, María Valdiviezo, quien llegó a realizar un trámite para adquirir un medidor de agua potable para su hija, tuvo que regresar a su casa.

“Me toca irme nomas, pese que en las noticias salió que iban a trabajar con normalidad”, comentó la usuaria.

William Mazacón, exdirector administrativo, mencionó que al ser un funcionario de libre remoción, su contrato culminó el 14 de mayo, por lo cual estaba esperando un pronunciamiento para entregar las llaves de varias dependencias del municipio.

Asimismo, Patricio Aguirre, quien ocupó funciones como vicealcalde de Babahoyo hasta el pasado 14 de mayo, indicó que la Constitución es clara y establece la culminación y el inicio de funciones de las autoridades, por lo cual ese comunicado emitido por el CNE “es un argumento ilegítimo”.

Las actividades se retomaron pasadas las 14h00.