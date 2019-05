LA PRENSA (Chimborazo) Pérez pedirá consulta al CNE sobre el más votado

Leonardo Santillán, expresidente y actual vocal del Gobierno Parroquial; Juan Carlos Morocho, Narcisa Sagñay, Ecuador León y Juan Carlos Pérez se reunieron en la sede del GADP

Riobamba/ Juan Carlos Pérez Pérez presentará una solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que aclare quién es el vocal más votado y, por tanto, el presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Luis. Ayer, los cinco vocales estuvieron presentes inicialmente para la posesión de los miembros de la entidad y del presidente. No obstante, se mantuvo el desacuerdo de quién debía ostentar esta dignidad. Por eso, abandonaron el recinto para conversar a puerta cerrada y ponerse de acuerdo. Mientras tanto, partidarios de ambas tesis se mantuvieron a la expectativa de la resolución.



Desacuerdo. Juan Carlos Pérez abandonó la reunión y mencionó que se quería decidir por mayoría cuando la normativa señala que el presidente debe ser el más votado. Pérez cuestionó al Consejo Electoral por no haberse pronunciado desde hace más de un mes cuando surgieron las inquietudes. “La Constitución en el artículo 255 dice claro que es el más votado; en este caso debe respetarse la voz del pueblo; yo tengo 868 votos. La ley me faculta a ser presidente; pero mal sería que tres vocales lleguen a acuerdos”, afirmó Pérez. El vocal Leonardo Santillán no votó a de ninguna de las dos tesis; su pronunciamiento fue que se consultara al CNE y que una vez con esta respuesta se hiciera la posesión. “Pido mil disculpas por este día tan inesperado”, dio a conocer Juan Carlos Pérez, antes de acudir con sus simpatizantes para explicar sobre la situación presentada.