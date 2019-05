"Élite empresarial quiere no pagar horas extras, indemnizaciones, ni utilidades", aseguró Juan Paz y Miño (AUDIO)

Audio Mayo 16- Juan Paz y Miño



El Consejo Nacional del Trabajo presentó una propuesta que propone la flexibilización de la jornada laboral de 40 horas semanales Juan Paz y Miño al ser consultado sobre la flexibilización laboral dijo que el anuncio del Ministro de Trabajo "se veía venir" porque los empresarios ecuatorianos están por la flexibilidad laboral que implica acabar con una serie de derechos laborales. Además, aclaró que al hablar de "empresarios ecuatorianos, no me refiero a todo el conjunto, sino a la élite empresarial de dirigentes que son los que promueven esta flexibilización laboral".

Porque, añadió “desde hace años plantearon aumentar la jornada, no pagar horas extras, no pegar indemnizaciones, no pagar utilidades, cuestionaron la afiliación patronal, esto no es reciente, esto viene desde el 2007”. Dijo además que “esto es grave para los trabajadores, particularmente en cuanto a la jornada, otros derechos se pueden discutir, la jornada es un derecho no discutible”.

Explicó que cuando nace el capitalismo se llega a trabajar entre 14 y 20 horas diarias, de tal manera que conquistar una menor jornada era parte de un avance humano y no solo de los trabajadores; acotó que ya en el siglo XIX se tenía una jornada de 10 horas de trabajo diario.

“La muerte de los trabajadores el 1 de mayo de 1886 es por la jornada de ocho horas, aprobada recién en 1890 por la II Internacional de trabajadores, desde ahí se formaliza la jornada de máximo ocho horas diarias en todo el mundo” dijo y prosiguió con la historia de la incorporación de la jornada en nuestro país.

“En Ecuador se adopta la jornada de trabajo de 8 horas en 1916, mediante decreto de Alfredo Baquerizo Moreno. El 15 de noviembre de 1922 fallecen obreros de Guayaquil y desde entonces todas nuestras constituciones han consagrado el principio de respeto a la jornada laboral”.

Desde 1980 se aplica la jornada de 40 horas semanales y de 8 horas diarias, antes se tenía la jornada inglesa de 44 horas que extendía la jornada semanal a los sábados y fue eliminada en 1979 por moción de Carlos Julio Arosemena en el legislativo de esa época.

¿Por qué tienen que ser 40 horas? “La tendencia del desarrollo económico, de los elementos técnicos, etc. hacen que cada vez menores jornadas de trabajo puedan servir para mantener altas productividades, no es lo mismo trabajar con una máquina de vapor del siglo XVIII que con una máquina del siglo XXI”.

Al ser consultado por Francisco Herrera, si las condiciones actuales cambian la duración de la jornada, porque a eso aluden los actuales promotores de eliminar las 40 horas, porque dicen que las condiciones cambiaron, ahora hay por ejemplo el teletrabajo y el Internet modificó las relaciones, Paz y Miño respondió que la tendencia a nivel mundial es bajar las horas de trabajo diario y que a pesar de casos excepcionales de jornadas largas como las de periodistas o guardias de seguridad, “estamos tratando de regular el trabajo general de la población, de los trabajadores en general. Tenemos derecho a la jornada general máxima de 8 horas y a la jornada semanal máxima de 40 horas. Son derechos que son dos polos del mismo imán”.

Añadió que “Ahora dicen que la jornada de 40 horas puede ser repartida durante la semana, esto significa que podemos subir jornadas diarias de 8 a 9, a 10, a 11, a 12 tal como ha sido el planteamiento empresarial, dicen jornadas de 3 días y medio lo que significa subir jornadas a 12 horas diarias la jornada lunes, martes, miércoles y jueves en la mañana, con lo cual hemos burlado otro derecho, el pago de las horas suplementarias que son pasadas las 8 horas y lo peor es que eso hoy se acepta y dice, con esta flexibilización, la jornada podrá ser hasta de 12 horas, por eso en definitiva se está poniendo una jornada de 12 horas. País sui generis en el mundo, aumenta la jornada y se burla el pago de las horas suplementarias que superan a las 8 horas diarias”.

Paz y Miño acotó también que hay otra modalidad en la que se reparten las 40 horas también en sábado o domingo, con la cual los trabajadores podrían trabajar de lunes a viernes y también la jornada del sábado, con ello se burla otra disposición del Código de Trabajo que dice que sábado y domingo son días de descanso obligatorio. En resumen, se está evitando el pago de horas extras y horas suplementarias que de acuerdo con la norma actual tendrían que pagarse.

¿Esto permitiría ampliar las plazas de trabajo? “Ese es el argumento que han utilizado, si trabajan tres días y medio tenemos los otros días para cumplir con otros trabajadores, pero a todos no les van a pagar horas extras, las horas suplementarias burlaron tanto a los trabajadores iniciales como a los actualmente contratados y además con una jornada precarizada que implica el desgaste físico, mental, psíquico del trabajador con 12 horas encerrado”.

Finalmente pidió que se “Piense en seres humanos a los que hay que tratar bien y hay que mantener en mejores condiciones de vida y de trabajo”.

Fuente: Ecuadorinmediato