Elección de Presidente de la Asamblea respondió a un acuerdo entre bancadas y altas esferas, dijo Jimmy Candell (AUDIO)

Audio Mayo 16- Jimmy Candell



Explicó que declinó su candidatura debido a que las bancadas ya habían llegado un acuerdo diferente El asambleísta, Jimmy Candell, en los micrófonos de Ecuadorinmediato.com, se refirió a la realidad de la Asamblea Nacional y lo que ocurrió en la elección de la nueva autoridad de la Legislatura. "Lo que buscábamos con mi candidatura era que se pueda trabajar. El parlamento debe parar estos enfrentamientos entre correístas y morenista para comenzar a trabajar. Al final yo entendí que ya había un acuerdo que no solamente era de bancadas sino desde altas esferas. Esas son cosas que en política se dan y hay que respetar".

Sobre su candidatura para la presidencia de la Asamblea aseguró que, “inicié esta propuesta al país de poder entregarle mi aporte a través del Legislativo, cuando la Bancada de Integración Nacional (BIN) me propuso que sea candidato, luego de terciar con el asambleísta René Yandún”. Comentó que esta decisión fue tomada de manera democrática.

Explicó que su candidatura fue debido a que “en las determinadas bancadas se anunciaban temas como que el Partido Social Cristiano no votaría por ningún morenista, ni correista y los de CREO dijeron que votarían por un independiente. De tal forma que en nuestra bancada, que somos muchos independientes, se propuso presentar un candidato”.

Explicó que su propuesta estaba fundamentada en los últimos dos años en la Asamblea Nacional, “era algo elemental, se había visto dos años de enfrentamientos entre morenistas y correístas. Esto llevaba a que las cicatrices existentes en vez de lograr que se cierren como que se les echaba más fuego. Se necesitaba un baño de independencia que permita que se acaben estos enfrentamientos”.

“Hemos dejado muchas cosas en medio por todos estos conflictos. Fueron fuertes disputas y enfrentamientos que llevaron a paralizar la Asamblea. Esto ya era el colmo, tomando en cuenta la responsabilidad que tiene el Legislativo ante el país. Hechos tan importantes por combatir la corrupción. ¿Qué se ha hecho la Asamblea?”.

Candell explicó que presentó una petición para que se le llame a los ministro de Salud y Trabajo por la reducción de los internos rotativos. “Ese tipo de cosas son importantes y tienen que tratarse en la Asamblea”.

Sobre la elección que sucedió en la Asamblea que escogió a César Litardo como presidente del Legislativo explicó que, “hubo muchas circunstancias. Estábamos 11 asambleístas y nuestra propuesta fue acogiendo respaldos del movimiento correista, algunos morenistas, había conversado yo con algunos legisladores de CREO y estaban considerando mi candidatura”.

“En ello vinieron una serie de acciones que definitivamente fueron propuestas a la bancada (CREO), en la que se entregaban comisiones, cargos, que yo no podía ofrecer. Yo lo único que que podía ofrecer era mi trabajo”.

Candell comentó que en política se dan muchas cosas que se dan con prospectivas. “Yo me reúno con el asambleísta Luis Pachala, dirigentes de la bancada de CREO, y conversamos cuando estábamos en todo el trayecto final. Él me dijo que su bancada no quería apoyar porque yo estaba siendo respaldado por la bancada correísta. Yo lo que dije que esa apreciación no es muy clara, porque si es que nos ponemos a hablar tanto correístas como morenistas vienen de una sola raíz”.

Comentó que bajo esa primicia no veía diferencias. “En esta Asamblea un voto es importante venga de donde vengan. Yo entendí que ya había un acuerdo que no solamente era de bancadas sino desde altas esferas. Esas son cosas que en política se dan y hay que respetar”.

Candell afirmó que no había un pacto con la bancada correísta pero que mantiene una buena amistad con todos los legisladores. “Independientemente de las diferencias con Augusto Espinoza, a pesar de los debates que hemos tenido, él me dijo que mi candidatura salía de una corriente diferente”.

“Por eso me dijo que iba a hablar con sus amigos para considerarla. Eso fue lo que pasó, yo no se los pedí ellos me ofrecieron su apoyo. Yo no tuve ningún compromiso con los correístas”. Recordó que no se puede dejar de reconocer a fuerzas políticas, “todas tienen la respetabilidad que merecen y deben ser escuchadas”.

“Yo no puedo negar, si no soy yo de una corriente ideológica que coincida con Revolución, Ciudadana, que Marcea Aguiñaga hizo una buena gestión en la Comisión de Justicia. Hay que lidiar en este proceso de enfrentamientos entre correístas y morenistas, es necesario que el país busque otro camino”.

Candell aseguró que es necesario que se le dé mejor atención a “todos aquellos que están exigiendo mejoramiento de su calidad de vida. En ese aspecto es que tiene que dedicarse la Asamblea Nacional”.

Sobre el reparto de las Comisiones, “se está efectuando el cuadro de comisiones de acuerdo a los convenios que se han realizado entre las bancadas. Esta es una acción bien difícil pero en todo caso conozco que ya existe un borrador y listo para presentarlo hoy en la Asamblea y espero que todas las fuerzas políticas estén presentes”.

“Al menos la preocupación nuestra es que a mi bancada se respeten los acuerdos que existieron y más importante que se tomen en cuenta los perfiles de la gente para las presidencias y vicepresidencias de las mesas legislativas. Eso le dará mucha respetabilidad a la Asamblea Nacional”.

Candell comentó que no apoyará ningún tipo de acuerdo que pueda afectar a las decisiones del país. “El actual presidente de la Asamblea dijo que iba a respetar la independencia de funciones. No quisiera que la Asamblea se constituya en una oficina más de la Presidencia. La legislatura debe recuperar la imagen que ha perdido”.

“Es necesario que se mantenga el debate, tratar de hacer leyes que beneficien al país y que se fiscalice a quien se lo tenga que hacer”.

Sobre el tema de Julian Assange aseguró que hasta ahora no ha recibido ni un solo documento por parte del Canciller de la República, José Valencia, sobre el compromiso que tenía el Reino Unido para garantizar la vida del Fundador de Wikileaks.

“No tengo nada, ni un papel en blanco, eso solo demuestra que el Canciller mintió y se hizo el que se le perdía los papeles. Hasta ahora no pasa nada”, finalizó. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato