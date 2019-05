Representante de Naciones Unidas pide no politizar a Comisión Internacional contra Corrupción (AUDIO)

Audio MAYO 16 -ARNAUD PERAL



De la misma manera, expresó su deseo para que este organismo permanezca por 4 o 5 años en el país para realizar un trabajo efectivo El coordinador residente de las Naciones Unidas en el Ecuador, Arnaud Peral, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato, habló sobre la conformación de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción y el trabajo que desarrollará en el país. De la misma manera, recalcó la importancia de que este organismo goce de independencia y pueda permanecer de 4 a 5 años, para así, evaluar todas las denuncias expuestas en contra de Gobiernos anteriores y el actual.

Peral inició subrayando que los países miembros de las Naciones Unidas se encuentran buscando mecanismos más rápidos y eficacez para luchar contra la corrupción, pero en el caso de Ecuador, esta entidad será distinta a la que operó en Guatemala: “Lo que se plantea para Ecuador no es una Comisión igual a la de Guatemala, es más un grupo de expertos con el respaldo de un grupo especializado de Naciones Unidas para que ayude a reforzar los marcos institucionales y la política pública en contra de los actos de corrupción”.

Debido a esto, el experto manifestó que la situación actual del país es complicada, ya que a pesar de varios esfuerzos y avances, la población considera que aún no se han tomado las medidas adecuadas para luchar contra esta problemática: “Ecuador tiene muchos retos, es un país que ha hecho muchos esfuerzos para fortalecer su institucionalidad y sus órganos de control. Hemos visto una evolución que ha sido reconocida, pero, la percepción general es que no se hace lo suficiente, los procesos son demasiado lentos y muchos terminan en impunidad”.

Sobre las diferencias de esta comisión técnica con la que operó en Guatemala, Peral indicó que cada país tiene un contexto histórico y político muy particular, por lo que en esta ocasión no tendrá sus mismas atribuciones y operatividad: “Hay que recordar que la discusión de la Comisión contra la impunidad en Guatemala surgió a raíz de identificar a los órganos de control no funcionaban, pero montar un aparataje como el de Guatemala es complejo y costoso, su valor es de casi USD 15 millones de dólares por año”.

Acerca de los pasos que seguirá esta entidad para evitar que el linchamiento mediático de la prensa en el país afecte su funcionamiento manifestó que este fenómeno es igual en todos los países de la región, pero se tendrá que establecer un plan de trabajo adecuado: “ Es un tema que lamentablemente vivimos en todos los países de la región, la utilización política y mediática de los casos de corrupción, es un tema fundamental pero se tendrá que ir aprendiendo. En estos meses se va a hablar con diferentes actores y se establecerá un plan de trabajo para saber el alcance con una comisión de este tipo”.

Por otra parte, se refirió a la duración de funciones de esta comisión y explicó que su primera etapa durará de 3 a 6 meses y que todo dependerá de la velocidad con la que se pueda llegar a establecer sus estatutos, sus socios, el marco legal y su plan de trabajo: “También queremos trabajar con la comunidad internacional para encontrar recursos que estén fuera. Nuestra expectativa es que esta comisión pueda ser financiada por la cooperación internacional para que se mantenga una autonomía e independencia del Gobierno Ecuatoriano”.

Para concluir su intervención, el coordinador residente de las Naciones Unidas explicó que esta iniciativa cuenta con el respaldo del Secretario General de la Naciones Unidas y buscaría quedarse en el país durante 4 o 5 años, para poder revisar las actuaciones del anterior Gobierno y del actual: “Mi esperanza, lo hablo a nivel personal es que pueda durar por lo menos 4 o 5 años, ir más allá de este periodo gubernamental, para que pueda producir resultados, porque en un año o dos años es difícil”.

(PF)

Fuente: Ecuadoirnmediato.com – El Poder de la Palabra