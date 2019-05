"Cuando se resuelva este caso, con pruebas ciertas, muchas cabezas caerán", advierte madre de David Romo (AUDIO)

Audio Mayo 16 - Alexandra Córdova



Alexandra Córdova reiteró que cuando la situación se solucione, podrá saber qué hay detrás de la desaparición de su hijo "Un jueves, 16 de mayo del 2013, desapareció David. Un día como hoy me arrebataron a David en 80 segundos, que fue la última vez que pude hablar con él y saber que ya estaba cerca, como me dijo por teléfono", fueron las palabras de la madre del joven, Alexandra Córdova, tras seis años de su desaparición. En declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com, aseguró que cuando el caso se resuelva, "muchas cabezas caerán".

Según la madre de David, esos 80 segundos también sirvieron para que se diera cuenta de que el Estado es negligente, inoperante y que no está preparado para resolver los temas de desaparición de personas en este país. “Esos 80 segundos a los que yo me refiero es la llamada que yo tuve con mi hijo a las 22h00 del jueves, 16 de mayo del 2013”.

“El ubicar en dónde estaba mi hijo esa noche, a esa hora, era importantísimo, era vital, pero eso no tomaron en cuenta los investigadores, los fiscales, las autoridades; pese a mi insistencia y mi reclamo. Al final, nunca pudieron hacerlo, o ¿será que no quisieron hacerlo? Y si es así, ¿por qué? Hasta el día de hoy no sé en dónde estuvo, exactamente, mi hijo esa noche que hablamos por última vez”, mencionó.

Lo que se ha hecho en estos seis años, dijo, es imaginar y suponer, según los fiscales y los indagadores. Para Córdova, se necesitan pericias técnicas y científicas para establecer la verdad de lo que sucedió con las personas desaparecidas. “Son seis años de su desaparición y, hasta hoy, no tengo una respuesta cierta de lo que pasó con David”.

Admitió la realización de la audiencia por supuesto asesinato, sin embargo, lamentó que sea una diligencia para tratar de cerrar el caso. “Este es un caso que incomoda al Estado, a cada uno de los funcionarios y servidores públicos; el querer cerrar el caso con una sentencia, supuestamente, de asesinato con incineración porque a mi hijo no lo iba a encontrar”.

“En esta audiencia se dio algo insólito. Mientras la teoría de la Fiscalía y DINASED era incineración, en plena audiencia, el Fiscal de la Comisión de la Verdad, recibió una llamada del 1 800 DELITO en la que le dicen que el cuerpo está enterrado en Calderón. Así fue que pidió al Tribunal suspender la audiencia porque él tenía que ir a buscarlo”, relató.

En la página web de la Fiscalía se publicó la información sobre dichas diligencias para encontrar su cuerpo, pero para la madre de David Romo, con estas acciones les quedó claro que todo era mentira. “Aquí privilegiaron versiones de personas que no tienen credibilidad, testimonios antojadizos porque cambiaron cuatro, cinco veces sus versiones. Privilegiaron eso a pruebas científicas y técnicas”.

Alexandra Córdova está segura de que cuando se resuelva el caso de su hijo, con pruebas ciertas, “muchas cabezas caerán” por el mismo hecho de que han pasado seis años y se hayan dado tantos procesos sin tener algún resultado. “En cada uno de ellos se vieron irregularidades. Son muchas dudas que me quedan a mí en todo este proceso investigativo y, sobre todo, que hasta el día de hoy, David continúa desaparecido”.

“Han querido cerrar un caso que les incomoda y que además, ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este es un caso que demuestra la inoperancia del Estado y es más, existe un informe de la Defensoría del Pueblo que ratifica todas mis denuncias y reclamos de todo este tiempo y en donde también coincide con mis criterios sobre las irregularidades, omisiones y negligencias por parte del Estado ecuatoriano”, añadió.

Recordó que el caso Romo se maneja en la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos por desaparición forzada. Reclamó además, que el agente policial involucrado haya sido llamado a rendir versión por dos ocasiones, sin asistir. “Ya viene el tercer llamado con prevenciones de ley”, lamentó. Añadió que José Serrano, exministro del Interior, también ha sido convocado y no ha acudido.

“Esto demuestra que se quiere seguir dilatando el caso porque no hay esa voluntad de querer hacer lo que les corresponde porque son funcionarios públicos y, como tales, se deben a nosotros. Si en esto hay una investigación, ellos deberían ser los primeros en acudir y no dar largas más al proceso”, acotó.

Córdova reiteró que cuando esto se resuelva, podrá saber qué hay detrás de la desaparición de su hijo. “Debe ser algo muy grande y grave para que, en seis años, se den tantas cosas. Siempre he pensado que la verdad está en ese teléfono celular, en el ubicar esa llamada telefónica porque si David estaba, en realidad, por el sector de la Mitad del Mundo, en el bus 4 de la compañía Trans Hemisféricos, la noche del 16 de mayo del 2013, a las 22h22, las personas que nos podrán dar esa información son las del bus”.

A seis años de la desaparición de David Romo, con el fin de mantener viva su memoria y hablar sobre estos temas, se realizará un evento en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), en la Sala Benjamín Carrión, a las 18h00.

Fuente: “El Poder de la Palabra”, Ecuadorinmediato.com