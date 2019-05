ANUNCIO: Presidente Lenín Moreno pide orar por salud de Julio César Trujillo tras visitarlo en hospital

El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio desmintió los rumores sobre su supuesto fallecimiento El Presidente de la República, Lenín Moreno, acudió al Hospital Metropolitano a visitar al titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), Julio César Trujillo, quien se encuentra internado por un derrame cerebro-vascular, que sufrió el pasado martes. "Yo creo que es necesario unir oraciones este momento para que el Doctor pueda seguir sirviendo a la Patria. Lo veo bien, está respirando con cierta normalidad", dijo el Jefe de Estado, a su salida.

“Yo soy un optimista insufrible, a veces uno no entiende el poder de la oración y este es inmenso. Es una energía que se trasmite atreves de los seres. Hay que hacer una oración para que el Doctor Julio César Trujillo pueda seguir sirviendo a la Patria. Pero si es que no es así, si es que él, con su voluntad y de su familia, deciden que ya no sufra más pues hay que respetar”, indicó el Primer Mandatario.

La esposa del presidente del CPCCS-t, Martha Troya, emitió un comunicado donde pidió que los médicos que no intervengan quirúrgicamente a su pareja por temor al quebranto de su salud. Mientras que Raúl Jervis, Director Médico del H. Metropolitano, comentó que la situación de Trujillo estaba estable, pero en una condición muy severa.

Ante los rumores que surgieron en redes sociales, esta mañana, del fallecimiento de Trujillo el Consejo de Participación Ciudadana emitió un comunicado asegurando que el estado de salud del funcionario no ha cambiado.

El Pleno de Consejo de Participación Transitorio anunció que se unen a la plegaria que propuso el Presidente Lenín Moreno e hizo un llamado a la ciudadanía para orar por la salud de Trujillo. Además los Consejeros anunciaron que están listos para entregar sus funciones tan pronto sean notificados con las decisiones pertinentes.(BGV)

Fuentes: Twitter - Ecuadorinmediato