Fiscalía dispone que abogado o delegado de Assange esté presente en revisión de Embajada de Ecuador en Londres

Sin embargo, Carlos Poveda aseveró que no será posible que él vaya, pues no cuenta con visa para dicho traslado La Fiscalía dispuso que el abogado de Julian Assange en el país, Carlos Poveda, o un delegado esté presente en la diligencia del 20 de mayo en la Embajada de Ecuador en Londres, para el levantamiento de pertenencias del fundador de WikiLeaks. Sin embargo, el jurista aseveró que no será posible que él vaya, pues no cuenta con visa para dicho traslado.