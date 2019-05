EL TELÉGRAFO (Guayas) Trabajadores acuerdan reformas a la jornada laboral de 40 horas

Ese paquete será introducido en la Ley de Fomento Productivo 2

Las decisiones del Gobierno se alinean a las recomendaciones laborales que emitió el Fondo Monetario Internacional (FMI). En la carta de intención, que firmó el país para recibir una línea de crédito por $ 4.200 millones, el organismo multilateral sugirió cambios dentro de tres ejes. Propuso que Ecuador genere nuevos tipos de contratos; que se incremente el período de prueba; y que se reduzcan los costos de contratación y despido. Al respecto, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, integrado por el Ministerio de Trabajo, los empleadores y los trabajadores, definió hasta el momento tres reformas a la legislación laboral.

El ministro del ramo, Andrés Madero, detalló que en la reunión se aprobó la flexibilización de la jornada laboral de 40 horas semanales de manera ordinaria, previo al consenso por escrito del empleador y el trabajador. Es decir, esa jornada podrá cumplirse en cinco días durante toda la semana (de lunes a domingo). Si se sobrepasa las 40 horas, los trabajadores recibirán el pago por horas extras y otros beneficios de ley. “Si un nuevo postulante al cargo no acepta las condiciones del empleador, no es seguro que sea contratado”, señaló el Ministro. La segunda reforma aprobada fue la creación del contrato por emprendimiento. Este promueve el aumento en el tiempo de prueba de los empleados. “La idea es generar mayores fuentes de empleo”, dijo. José Luis Naranjo, representante de la Cámara de Comercio de Quito e integrante de ese Consejo, explicó cómo funcionará ese contrato. Ese mecanismo será efectivo siempre y cuando las personas que tengan la intención de ponerse un negocio, presenten su plan de inversión al Ministerio de Trabajo. En ese documento se detallará el tiempo de posicionamiento del negocio (máximo tres años) así como el número de trabajadores. “La etapa de prueba de los empleados -bajo el contrato por emprendimiento- se prolongará de tres meses a tres años”, afirmó Naranjo. Si en ese tiempo, el negocio no logra sus objetivos, el dueño o jefe puede desvincular a los trabajadores con todos los beneficios, sin que eso se convierta en despido intempestivo. Pero si el negocio mejora y supera esos tres años, el emprendedor está en la obligación de contratar a sus trabajadores de manera indefinida.

El recargo del 35% a los contratos eventuales se elimina La tercera reforma es la modificación del artículo 17 del actual Código Orgánico del Trabajo. Allí se establece que los obreros bajo la modalidad de “contratos eventuales” tengan un incremento en su sueldo del 35% del valor hora del salario básico. En ese numeral de la actual normativa se detalla que los obreros con contratos eventuales realizan “actividades para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador”, como el reemplazo del personal ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad (...). Los empresarios dicen que ese recargo desmotivaba a las empresas a contratar bajo dicha modalidad laboral. El Consejo Nacional de Trabajo aprobó la eliminación de ese 35% de recargo. En los siguientes días, ese ente trabajará en más reformas laborales. Por ejemplo, se analizará la introducción del teletrabajo. Otra propuesta de la Cámara de Comercio de Quito al Ejecutivo es que se incluyan reformas para el empleo de jóvenes. “Se propone que hasta los 29 años de edad, el contrato pueda terminar por cualquier causa o por voluntad de cualquiera de las partes con el pago de la bonificación del 25% del sueldo por cada año de servicios”, reza en un comunicado de esa entidad. Las reformas laborales acordadas serán incorporadas por el Ejecutivo en la Ley de Fomento Productivo 2. Luego de un análisis exhaustivo en el Ejecutivo, la Secretaría Jurídica de la Presidencia lo remitirá a la Asamblea Nacional antes del 24 de mayo. El proyecto de ley irá con el carácter de económico urgente. Con ello, los legisladores tendrán 30 días para aprobar ese nuevo cuerpo legal.

Sindicatos a favor de reforma Los representantes de las sindicales de los trabajadores aceptaron las nuevas reformas laborales, las cuales, a decir de ellos, se adaptan a la realidad económica actual. Édgar Sarango, del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), dijo que mejorará la empleabilidad en el país siempre y cuando los empresarios promuevan la atracción de inversiones. Richard Gómez, de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), reconoció que esas reformas se ajustan a realidades actuales del país. (I)

Detalles Beneficios se mantienen Las reformas planteadas por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios no modifican los derechos de los trabajadores a la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al decimotercer sueldo y a la decimocuarta remuneración. 62 por ciento de la población económicamente activa tiene empleo inadecuado. Compromisos adquiridos Según el Ministro de Trabajo, los trabajadores se comprometieron a aceptar las reformas, mientras que el sector productivo prometió generar inversiones y mejores condiciones de empleo. (I)