LA GACETA (Cotopaxi) Asambleísta Carrión está de acuerdo con una consulta para la salida de la cárcel regional

Dijo que el tema del sistema carcelario no se soluciona con un decreto de emergencia también se debe analizar otros temas como el del hacinamiento

El representante de CREO de la provincia en la Asamblea Nacional señaló que apoya la salida del centro carcelario del país, a través de la consulta popular que actualmente está siendo impulsada por el GPC, además dijo que el tema del sistema carcelario no se soluciona con un decreto de emergencia también se debe analizar otros temas como el del hacinamiento.

César Carrión, asambleísta de Cotopaxi por CREO, dijo que el problema que viene atravesando el sistema carcelario es un tema nacional, en los últimos días se han dado asesinatos de PPL al interior de las cárceles, por ello no solamente es necesario la declaratoria del estado de emergencia sino que en caso de Cotopaxi, las autoridades debemos luchar para que la cárcel regional asentada en Latacunga sea provincial y no regional, aquello evitaría tener los problemas diarios y que en los medios nacionales aparezca el nombre de Latacunga no por cosas positivas sino por la cárcel dijo Carrión.

Carrión dijo que los responsables del problema que está viviendo la provincia son las exautoridades municipales que permitieron la construcción de la cárcel sin tener permisos, sin existir agua y hoy el centro carcelario cuenta con más de 5000 PPL.

Carrión señaló que es necesario que salga la cárcel de Latacunga, por ello dijo que apoya la realización de la una consulta popular que viene impulsando el prefecto Jorge Guamán, en este marco llamó a las autoridades a unirse y trabajar por el tema de la seguridad, aunque dijo que la seguridad es un tema nacional.

El Asambleísta de CREO comentó que desde el inicio de sus gestión buscó reunir a los cuatro asambleístas de la provincia y topar el tema de la cárcel pero apenas logró reunirse con Ana Belén Marín, el objetivo era conformar un frente en defensa de Cotopaxi, hecho que no logró darse; sin embargo de ello Carrión piensa que el tema de la cárcel no se solucionará con el decreto de emergencia sino que hay que analizar otros temas como la sobrepoblación carcelaria hecho que da origen al hacinamiento.(I)