Ecuador es parte de los 20 países con más concentración de Biodiversidad en el mundo (AUDIO)

Audio Mayo 15- Ángel Onofa



Este 21, 22 y 23 de mayo el Ministerio del Ambiente realizará una serie de eventos para celebrar a la gran variedad de ecosistemas y especies que tenemos en la región. Ángel Onofa, Subsecretario de Patrimonio Cultural, habló sobre el día mundial de la Biodiversidad, que se celebra el próximo 22 de mayo, y explicó que "Ecuador es parte de los 20 países con más concentración de Biodiversidad en el mundo". Además hizo una invitación para distintos eventos que realizará el Ministerio de Ambiente por esta fecha.

“La biodiversidad, más allá de lo que establece nuestra Constitución y lo que podemos ver cuando nos vamos de viaje a las áreas protegidas, es un recurso que tenemos pocos Estados a nivel mundial”.

Explicó que Ecuador forma parte de los 20 países que tienen este recurso. “Esta biodiversidad se concentra en estas naciones. Esta entiéndase como diferentes tipos de ecosistemas, especies y la diversidad genética que tenemos en el país”. Mencionó que los ecosistemas es mirar el páramo, los manglares, el bosque húmedo tropical, entre otros.

Sobre las especias expuso que estas son los diferentes tipos de plantas, animales. “Tenemos el privilegio de contar con más de 1640 especies de aves. Somos un país mega diverso”. Recordó que estas se ubican en los ecosistemas. “Los quiteños tiene un privilegio enorme porque están cerca del noroccidente, por ejemplo, Mindo que es un área de importancia para las aves”.

“El Noroccidente a pesar que ha tenido intervenciones humanas todavía mantiene ambientes de ecosistemas importantes y que albergan especies que son utilizadas para la actividad turística”. Recordó que este día se le invita a la gente para que acompañen el día mundial de la Biodioversidad.

“Esto no solamente habla de las especies sino del servicio que ofrecen las misma en relación con los ecosistemas”. Comentó que existe un nexo entre la biodiversidad, alimentación y la salud.

Sobre la relación de la biodiversidad y la genética, “esto es algo en lo que el país está empezando. Esto consiste en la investigación de genes. Por ejemplo, en base a esto se pude definir el color de los ojos. Estos dan característica a las especies. En nivel genético tenemos un proyecto en que investigamos las propiedades que tiene los genes de los anfibios y de esto se puede conseguir medicinas”.

Explicó cuando las instituciones tienen marcos legales y se tiene que hacer cumplir la Ley, por eso estamos trabajando en los controles, “el Ministerio del Ambiente está mejorando en temas como la entrega de permisos de investigación científica y es de los grandes avances que tenemos”.

“Por un lado hacemos el control y por otro lado fomentamos la investigación”.

Onofa explicó que es necesario que la ciudadanía se empodere de la biodiversidad del país. “Hasta ahora no hemos logrado demostrar, a nivel mundial, que este tema no es solamente las plantitas y los pajaritos. No hemos logrado demostrar el aporte real que tiene a la seguridad alimentaria, para la seguridad hídrica, entre otras”.

“Cuando las personas se dan cuenta de que lo que se están alimentado es parte de la biodiversidad. Lo mortiños, por ejemplo, que tenemos en la Colada Morada. Las comunidades que están en el páramo ven a la mata de esta planta como si siempre estuviera ahí, pero si vamos a industrializar los mortiños eso ya es diferente”.

Comentó que esto es una responsabilidad de varias entidades, “hace días firmamos un convenio el Ministerio del Ambiente, SENESCYT, las universidad para un mecanismo de facilitación “Bioemprende” que busca rescatar estos usos para usar la biodiversidad”. Esto ayudará para proteger los recursos.

El 22 de mayo tendrá el objetivo de distribuir y contribuir con una mayor difusión sobre qué es la biodiversidad. “Tendremos tres cosas fundamentales: el 21 habrá un ciclo de conferencias en el auditorio de la FLACSO y esperamos abrir un espacio donde la academia nos compartan un ciclo de temas”.

“La segunda invitación el miércoles vamos a tener un cine foro, en la sala de la FLACSO. De 9 a 11 se presentará un documental y luego se habrá un espacio de diálogo. Queremos que vayan los jóvenes. Por la tarde vamos a tener un espacio para el público en general”.

El tercer evento será una feria de la “Biodiversidad” y se realizará en la explanada del Ministerio de Agricultura para ver diferentes emprendimientos en estos temas.

“Este no es un trabajo del Ministerio sino de varias entidades. Esperamos que el público pueda asistir y participar. Queremos generar conciencia sobre la importancia de la Biodiversidad”, finalizó. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato