Augusto Tandazo: CPCCS-T ratificó a Celi en Contraloría para pagarle el favor a Corte Constitucional por haberlos blindado (AUDIO)

Audio 15 DE MAYO -AUGUSTO TANDAZO



Aseguró además, que las competencias de los transitorios, según el anexo 3 de la consulta popular, fenecieron el 28 de agosto del 2018 El abogado Augusto Tandazo, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmedaito.com, habló sobre situación actual del país y explicó que todo es consecuencia de la Consulta Popular del 04 de febrero del año anterior. De la misma manera, alertó que el Gran Acuerdo Nacional podría convertirse en el antesala de un nuevo referéndum para flexibilizar los derechos laborales, aumentar la edad de jubilación y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana definitivo.

Aseguró que la convocatoria a la consulta popular del 4 de febrero del 2018 “no era un cheque en blanco”, sino que estaba sujeta a las preguntas que se hicieron y que fueron aprobadas por la ciudadanía, a lo que quería el Gobierno Nacional como reformas constitucionales, enmiendas y demás; lo que constaba, tanto en las cuestionantes, como en los anexos.

Sobre el anexo de la tercera pregunta, referente al mandato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el experto precisó que el organismo en transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el anterior CPCCS, en el plazo máximo de seis meses, desde su instalación. El 28 de febrero del 2018 fue instalado y sus competencias fenecieron el 28 de agosto del 2018.

“Esta competencia se la pierde también por el tiempo. En este caso, ya se caducaron sus competencias por el tiempo, salvo que crean que son omnipotentes, que están sobre la Constitución, sobre lo que el pueblo aprobó. Este Consejo ya debió fenecer y no sabemos por qué sigue”, criticó.

Tandazo cuestionó además, otra de las acciones, que calificó como violaciones del CPCCS-T. “Acerca de los miembros de la Corte Constitucional (CC), el artículo 431 dice que su destitución será decidida por las dos terceras partes de los integrantes de la Corte, lo que quiere decir que los únicos que podían destituirse eran ellos entre sí. También menciona que no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser destituidos por quien los designe”.

“Entonces, la Corte Constitucional actual está usurpando funciones que no le corresponde porque los que deben mantenerse allí son los funcionarios destituidos porque el CPCCS-T no tenía competencia para sacarlos”, refutó.

Otra de las violaciones, manifestó, fue cuando se hizo la evaluación de ciertas autoridades porque el CPCCS-T se reservó un altísimo número de puntos para dar a conocer quién es el ganador. Por ejemplo, 20 puntos para la prueba escrita y 30 para la oral. “¿Quiénes tomaron la prueba oral? Siete miembros del CPCCS que además, fueron los que calificaron el desempeño de una persona en las funciones, por ejemplo, en temas procesales penales en cuanto a Fiscal General del Estado”.

“Hasta en la forma de conducirse es cuestionable. Cuando se leen las resoluciones, se ve la palabra ‘mandato’, atribuyéndose funciones de una Asamblea Constituyente, que no lo es. Además, ellos eran y son, todavía, un Consejo Transitorio, es decir, que es perecedero, perentorio, fugaz, temporal. No es extraordinario, superlativo, sobre lo común”, remarcó.

El que tiene todas las facultades es el definitivo, que ya tendría que haberse posesionado, insistió Tandazo, reclamando que se le “vean todos los peros” porque se quedarán sin su control. A su criterio, en este caso se está jugando con la ciudadanía y los conceptos. “En esto tienen la alcahuetería de los grandes medios de comunicación, que están comprometidos, generalmente, con el Gobierno”.

“Hemos vivido un CPCCS-T que ha violado procedimientos, que ha hecho lo que le da la gana. Lo último que acaba de hacer: dejar ratificado al contralor Pablo Celi. En materia de derecho hay que atenerse a lo que está escrito, no a lo que a mí se me ocurra. El Consejo en transición evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el CPCCS cesado, entonces, ¿el organismo cesado lo designó a Pablo Celi? Si no lo designó no podían evaluarlo y no tenían que hacer alguna interpretación del tema porque no les correspondía”, añadió.

Para Tandazo, el CPCCS-T prorrogó en sus funciones a Celi porque la Corte Constitucional “se le ocurrió decir, sin fundamento alguno, que blindaban al Transitorio, en donde le pagan el favor de haberlos nombrado a ellos y por lo que juristas de peso, incluso, han dicho que esto está viciado de imparcialidad”.

En este sentido, recordó que en los últimos meses, los miembros del CPCCS se encontraban preocupados por la elección de un organismo definitivo y buscaron bloquearlos en múltiples ocasiones: “Hace como 5 o 6 meses estaban preocupados por este tema, por eso el Dr. Trujillo en su momento, pugnaba y pedía que se le consulte al pueblo para ratificar lo actuado por el Consejo Transitorio, pero, con esto solo muestran que el Dr. Trujillo en su combo están desesperados porque alguien les diga que están sacramentados”.

Por otra parte, explicó que el nuevo Acuerdo Nacional tendría como finalidad convocar a una nueva Consulta Popular y atentar contra los derechos de los ciudadanos: “El Acuerdo Nacional tiene 4 temas de relleno, todas esas preguntas son para llegar a donde les interesa, precarizar el tema laboral para los trabajadores, hacer que el pueblo se auto fusile y apruebe las cuestiones que buscan con el IESS y la jubilación, pero también desaparecer al CPCCS porque no tienen control sobre el que se va a posesionar”.

Al hablar sobre el tema de la Asamblea Nacional y la elección de sus autoridades, el jurista indicó que no es democrático dejar a un movimiento político como Fuerza Compromiso Social sin ningún tipo de representatividad en la Legislatura: “Los 40 asambleístas de Alianza PAIS ponen 3 miembros en el CAL, igual los 20 votos de CREO representan el 24.5% y sin embargo les dan 2 puestos en el CAL, pero a Fuerza Compromiso Social que tiene 29 asambleístas no le dan ningún puesto entre los 7 del CAL, eso no se llama democracia.”.

Para concluir su intervención, el Dr. Tandazo se refirió los presuntos aportes a las organizaciones políticas enmarcadas dentro del Caso “Arroz Verde” y señaló que todas las campañas políticas en los últimos 40 años han recibido aportes o donaciones: “Ahora quieren hacer ver que ningún otro candidato ha recibido donaciones o aportes, nos quieren hacer creer que en Ecuador se come “Arroz Verde” todos los días, pero depende de su candidato y de su partido político”.

(PF) (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra