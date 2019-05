Diana Salazar pide llamar a juicio a María Alejandra Vicuña por presunta concusión

La audiencia preparatoria fue suspendida por el juez Iván Saquicela En la Corte Nacional de Justicia se llevó a cabo la audiencia preparatoria de juicio contra la exvicepresidenta, María Alejandra Vicuña, por el presunto delito de concusión. Al evento acudió la Fiscal General de Estado, Diana Salazar, quien entregó 39 elementos de convicción en contra de la exfuncionaria y pidió que se continúe con el proceso judicial.

Vicuña es investigada por presuntamente haber cobrado “diezmos” o habría recibido “contribuciones” en su cuenta persona en 2011, 2012 y 2013. En la declaración juramentada, del 26 de octubre de 2018, consta que los pagos fueron en principio de USD $300 dólares mensuales durante 12 meses, luego de $1.400 durante otros 12 meses, lo que daría un monto total de USD $20.400.

En la audiencia la Fiscal Salazar mencionó que entre los elementos de convicción se tienen los oficios de entidades bancarias que dan cuenta que al menos tres asesores de la exfuncionaria hicieron 88 transferencias a sus cuentas personales. Según el caso estos aportes eran requeridos para aportar al movimiento Alianza Bolivariana Alfarista que, según la Fiscal, es una agrupación de hecho, sin RUC, ni personería.

Salazar también expuso que el delito es imprescriptible y se sanciona con penas entre uno y cinco años de prisión. También solicitó que se mantengan las medidas cautelares contra Vicuña y la inmovilización de cuentas por USD$ 173 180 dólares.

Antes de la audiencia el juez Iván Saquicela no dio paso a la objeción de Ana María Ontaneda defensora de Vicuña por los supuestos errores en la acusación particular. Dijo que el director de Patrocinio compareció desde el inicio del caso y reconoció que los escritos de Procuraduría tienen errores pero que no se puede sacrificar la por la omisión de solemnidades. Al final el magistrado decidió suspender la sesión. (BGV)

Fuente: Expreso/ Twitter/ Ecuadorinmediato