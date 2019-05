171 colectivos anuncian demanda ante CIDH y ONU por actuaciones de CPCCS-T y Corte Constitucional

Además, alertan que actuaciones de Consejo Transitorio y Corte Constitucional "se encuentran al margen del marco jurídico" 171 colectivos, consejos barriales, organizaciones y asociaciones a nivel mundial, agrupadas en la "Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana" anunciaron que formalizarán su denuncia por las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), al prorrogarse en funciones; y por las de la Corte Constitucional (CC), al no permitir que las actuaciones de los transitorios sean revisadas por los nuevos integrantes electos; ante Esmeralda Arosemena, secretaria relatora del Ecuador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); y ante Diego García-Sayán, relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según informaron, su objetivo principal es la defensa de los derechos humanos y los de participación ciudadana y control social en el Ecuador. “Luego de la consulta popular y referéndum del 4 de noviembre de 2018, sin el respectivo dictamen de constitucionalidad, el Ecuador ha sufrido un golpe de Estado sin precedentes, el Ejecutivo a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio se ha tomado 3 de las 5 funciones del Estado”, criticó.

Reclamó además, que la Corte Constitucional, designada “inconstitucionalmente”, por el CPCCS-T, el 7 de mayo del 2019, mediante un dictamen interpretativo haya pretendido blindar a quien la designó. “El dictamen está encaminado para favorecer al CPCCS-T, a más de a sí mismos, ya que su contenido tiende a beneficiar a quienes lo emiten”.

“Esto viola directamente el principio de imparcialidad. La Corte Constitucional no tiene una razón jurídica para dictaminar que las decisiones del CPCCS-T no puedan ser sujetas a revisión, ya que no existen normas inamovibles, los actos de la administración pública siempre serán sujetos a ser revisados, más aún cuando estos violan flagrantemente la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador”, acotaron.

Remarcaron que la única parte que goza de legalidad y legitimidad es la elección del CPCCS definitivo ya que, pese a las irregularidades, el pueblo se pronunció en las urnas. Por lo que exigieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) a entregar las correspondientes credenciales a los candidatos electos; y a la Asamblea Nacional, a posesionarlos.

(JPM)

Fuente: Red de Organizaciones de la Sociedad Civil Ecuatoriana

