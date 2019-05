Catherina Costa: Acuerdo Nacional debe terminar con propuestas concretas para solucionar empleo en Ecuador (AUDIO)

"Hay 5 millones de ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado", señaló La presidenta de la Cámara de Industrias del Guayas, Caterina Costa, manifestó que participarán del Acuerdo Nacional, impulsado por el Gobierno, para poder solucionar el problema del empleo adecuado en Ecuador. Expuso que no existe una propuesta de regresión de derechos de los trabajadores. Pero mencionó que se debe pensar diferente para el sector que no tiene un empleo adecuado o están en el desempleo. Por ello, espera que tras el Acuerdo, existan propuestas concretar para dar solución a esta problemática.