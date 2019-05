"La familia del caso "El Principito" tiene problemas complejos, la víctima no puede volver al colegio", advierte Diego Yépez (AUDIO)

Audio Mayo 14- Diego Yépez



Una persona fue sentencia a 22 años de cárcel por el abuso sexual contra un menor de edad. Diego Yépez, abogado de la familia de "El Principito", en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, habló sobre los detalles de este proceso y sobre las indagaciones que han realizado las autoridades judiciales en este caso. De la misma manera, hizo un recuento de la versión del menor y sostuvo que es muy difícil que esto se haya forjado, como muchos han afirmado, ya que la historia cuenta con muchos detalles geográficos, temporales y personales en contra del involucrado. "La familia del caso "El Principito" tiene problemas complejos, la víctima no puede volver al colegio"

El jurista indicó que en las redes sociales y los medios de comunicación han sacado mucha información sobre este caso, pero todo debe ser tratado de una forma muy sensible y con responsabilidad, ya que estos hechos se remontan a 2014: “El caso de “El Principito” comenzó en el 2014, pero es importante establecer la importancia en el contexto de este caso, luego de estas denuncias se reportaron 13 671 denuncias por abusos sexuales a menores, eso quiere decir que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niñas sufrió abuso sexual antes de cumplir los 18 años”.

En este sentido, hizo un recuento de los hechos y del proceso que inició hace 5 años, cuando la madre del niño comenzó a sentir características que no eran normales en su hijo: “Un día cuando se va a jugar con un amigo, se notan que existen ciertos comportamientos no apropiados, desde ahí comenzó todo, pero el Colegio no hizo absolutamente nada, únicamente quiso hacer un examen psicológico para determinar que era un niño problema, pero los padres no se quedaron calmados y comenzaron a buscar más ayuda”.

Yépez señaló que en un relato del niño se puede evidenciar que se sentía atacado y con miedo, todo esto fue avalado en el reporte de una psicóloga forense, pero, además, en el reporte se explican detalles muy precisos de lo que le pasó: “La carta del niño dice: Tengo miedo, papá y mamá están aquí, pero el hombre de mis pesadillas siento que me vigila, me tapa la boca, me dice que me calle, dice que soy malo y que contará a todos en la escuela que hago cosas malas. Me toca, se ríe y me obliga a tocarlo y besarlo en lugares extraños”.

De igual forma, recalcó que en todas las indagaciones que se realizaron posteriormente el niño siempre nombraba el agua y señalaba a la piscina como el lugar donde fue atacado, pero también el menor reconoció a su agresor en vivo y luego en fotografía: “Actualmente el menor está sumamente afectado, él no puede volver a un colegio porque se siente expuesto y es un asunto muy complicado. Cabe recordar que se hicieron 3 exámenes psicológicos forenses al niño, pero, también 3 exámenes psicosomáticos al procesado antes de dictar esta sentencia: “

Por otra parte, el abogado manifestó que luego de estas denuncias, el profesor continuaba laborando en el colegio e incluso amenazó a la hermana mayor del afectado: “Una vez que se conoció el hecho, el procesado amenazó a la hermana mayor del niño diciéndole que ella no tiene por qué decir nada de él. A pesar de esto el Colegio lo dejó como inspector y siguió trabajando, el niño entraba en momentos de pánico y tenía miedo de que él le haga algo a los padres, incluso le puso un código para identificarlo”.

“El niño le puso un código, cuando un niño de estas características sufre un impacto de esta naturaleza tiene que poder identificarlo y por eso con el padre le pusieron el código del 4212, para poder enterarse lo que pasaba”. Explicó que cuando el niño decía esto el padre sabía que esa persona estaba cerca.

“Sucedió toda la investigación y se vino la primera audiencia preliminar en el 2016. Estábamos en pleno correísmo pero el caso aún no se había mediático. Si bien la esposa del presidente Rafael Correa estaba de maestra en el Colegio de La Condamine todavía, como profesora, el caso no se hacía mediático. A este individuo se le inició el proceso y después se le pusieron medidas sustitutivas”.

Explicó que después esta persona presentó un Habeas Corpus que “no es legal que le sustituyan en un delito de violación la prisión preventiva, pero de todas formas le sustituyeron. Luego en la audiencia preparatoria a juicio resulta que un juez, y ahí es donde estas personas determinan inocencia, sin mayor motivación el 15 minutos determinó que no habían elementos suficientes y sobreseyó”.

“Con un sobreseimiento no se ha dado un juicio o un juzgamiento, no se han evacuado pruebas o pericias, no es una sentencia. Esto puede ser sometido a apelación y eso fue lo que se hizo”, Explicó que en este caso la Corte de Pichincha aceptó este recurso, “revocó el sobreseimiento convocó nuevamente a audiencia preparatoria”.

Explicó que hace énfasis en este caso debido a que el profesor que está inmerso en el caso que esto fue ya la sentencia de inocencia, “esto no fue así, yo quisiera que me digan o me manden la sentencia de inocencia porque yo no la he visto. Entonces esto se apeló a la corte y se retomó el proceso”.

Explicó que después de esto ya se le llamo a esta persona a la audiencia de juzgamiento, “nuevamente esto fue en el correísmo y el caso aún no se hacía mediático”.

Yépez mencionó que cuando se hizo la audiencia de juicioso y se le condena a 22 años. “Hasta la fecha el caso no era mediático. Luego de que se le condena, esta persona apela la sentencia y al hacerlo sube a la Corte Provincial de Justicia. Esto ya fue en febrero del 2017 y empezó a hacerse mediático”.

“En la audiencia de apelación se suspendió y no se pudo dar. Después vinieron acontecimientos electorales y en septiembre del 2017 la Corte Provincial ratificó los 22 años”. Tras esta decisión, en el 2018, la Corte de Justicia rechaza el recurso de casación y “el caso ya tiene sentencia ejecutoriada”.

Después de esta decisión se emitieron las boletas de captura respectivas y el profesor ya desapareció, “el dejó de cumplir la medida de presentación periódica y la Policía tenía una orden de búsqueda. Tanto es así que se lo puso dentro de los más buscados. Inclusive ya fue extendido un pedido a Interpol”.

“Eso fue lo que sucedió, ahora ya estamos a mayo de 2019 y se logra la captura. Las condiciones de este proceso realmente serían muy complicado comentarlas porque son operativos. Lo que se sabe es que se le encontró en Quito y luego se lo traslado a Latacunga”.

Aseguró que después no hay ningún proceso más, “esto es cosa juzgada. Lo que existe es un recurso extraordinario de protección a la aceptación a trámite del recurso de apelación del sobreseimiento. Pero hay todavía un recurso pendiente que actualmente la Corte Constitucional tiene. Pero es un recurso extraordinario al auto de aceptación del recurso del sobreseimiento”.

“Esto es un tecnicismo pero de hecho hay un recurso pendiente que no tiene que ver con justicia ordinaria, es un recurso, súper extraordinario que se interpone para determinar alguna situación”.

Yépez explicó sobre el padre de la víctima, “se ha visto en redes sociales que la inmundicia humana se puede reflejar muy fácil. Cuando el señor este se defendió, jamás comenzó a haber un segundo actor, de hecho cuando se hacen estudios de estas características lo primero que se identifica es la posibilidad de familiares agresores. Nunca, ni siquiera la defensa del condenado dijo que el padre podría haber estado por ahí. De ninguna manera”.

“El padre estuvo todo el tiempo en el caso. Incluso recayó en un asunto de depresión, tan agudo, que tuvo que internarse en clínicas de rehabilitación y tuvo que volver a Francia. Si es que la gente quiere saber eso fue lo que pasó”.

Sobre la familia del pequeño aseguró que la situación es compleja. “La madre tiene problemas económicos y se divorció del padre. El muchacho no puede ir a colegios, hay un asunto social muy complejo y es una destrucción de una familia, entonces eso es lo que sucedió”, finalizó. (PF/ BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato