Victoria Desintonio: "No queremos crear inestabilidad, pero sí justicia, seguridad jurídica e institucionalidad" (AUDIO)

Audio Mayo 14 - Victoria Desintonio



La consejera electa de Participación Ciudadana criticó la decisión de los transitorios de prorrogarse en funciones Este lunes, 13 de mayo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) anunció que se mantendrá en funciones de "manera improrrogable" hasta que se instale el nuevo CPCCS electo. Argumentó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no entrega las credenciales a los nuevos miembros de esta institución. En declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com, la consejera Victoria Desintonio criticó esta decisión, por lo que remarcó que los nuevos integrantes del organismo buscarán justicia, seguridad jurídica e institucionalidad, aclarando que no habrá persecución política ni se creará inestabilidad.

“Es una historia compleja la que está pasando en el país. Se ha convertido en una novela en donde todo el mundo hace lo que le da la gana, pero creo que es importante que el pueblo y la ciudadanía sepan que las acciones que está haciendo el señor (Julio César) Trujillo van en contra del orden constitucional, de la norma y de la ley”, criticó.

Desintonio cuestionó que las acciones se tomen escudados en la consulta popular de febrero del 2018, pero sin tomar en cuenta el punto en el que se establece que sus funciones son improrrogables. “Ellos tenían que estar hasta el 6 de marzo de este año. Estamos 14 de mayo y todavía insisten en afianzarse en un espacio en donde ya no tienen ningún asidero”.

“La ciudadanía votó y quiere que los consejeros electos sean posesionados. Hay que empezar a trabajar por una institucionalidad del Estado, por una seguridad jurídica y eso es lo que no nos están garantizando en este momento el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio”, acotó.

Pese a que aún no se han reunido, indicó, todos han manifestado su molestia porque los consejeros electos se deben a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y son ellas las que exigen que se empiece a trabajar. “Lo que ha sido el día de ayer creo que ha sido el límite de las decisiones que ha podido tomar este señor”.

“Insisto en que este cuerpo colegiado tiene esa capacidad de no pasarse la Constitución, ni las normas. Hay que legislar sobre el orden jurídico. Nosotros no vamos a ir como un Consejo que se crea Asamblea Constituyente porque ni siquiera ésta se prorrogó en funciones”, reclamó.

La consejera electa también lamentó la decisión de la Corte Constitucional (CC), de blindar las acciones de los transitorios. “Me parece un poco atroz que se quieran proteger ellos mismos. Esta no es una cuestión de persecución y lo he dicho todas las veces que he hablado. El trabajo del nuevo CPCCS, elegido por el pueblo ecuatoriano, no será de perseguir políticamente a nadie”.

“Es un trabajo de revisión, de revisar cada uno de los espacios, de los concursos y las actuaciones que se ha tenido. Recordemos que todos los servidores públicos tenemos la obligación de transparentar nuestras actuaciones. El intento de blindarse no es de ahora, sino que empieza en noviembre del año pasado”, rememoró.

Recordó que Trujillo promovió una consulta popular en el 2018 en la que solicitó que se elijan, mediante votación, a los miembros del CPCCS. Sin embargo, “como no le gustó los candidatos, ni las propuestas”, ahora sí impulsa el blindaje a sus acciones y la intención de eliminar el organismo.

“Creo que, en este momento, hay que garantizarle a la ciudadanía la seguridad jurídica real, hay que recuperar la institucionalidad del Estado y para eso estamos. No queremos crear inestabilidad en el país, pero sí queremos justicia, seguridad jurídica e institucionalidad”, refirió.

Desintonio aseveró además, que aún no han tenido una respuesta oficial sobre los recursos que se interpusieron en contra de sus candidaturas por, supuestamente, haber sido promocionados por una organización política. Sin embargo, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, indicó que había cuatro procesos en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). “Ayer conocimos que estos han sido inadmitidos”.

“Estamos esperando que se cumplan los plazos de ley. El TCE ha señalado que las credenciales tendrán que ser entregadas el viernes. Por respeto a la norma y al ordenamiento jurídico del país, voy a respetar esta decisión y voy a esperar los tiempos jurídicos, pero sí me parece lamentable que no se haya podido resolver esto en el tiempo indicado”, mencionó.

(JPM)

Fuente: “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com