Defensa de Julian Assange se opone a registro e incautación en Embajada de Ecuador en Londres

Abogado Carlos Poveda aseguró que no fue notificado de estas diligencias Carlos Poveda, abogado de Julian Assange, entregó a la Fiscalía General del Estado (FGE) un documento de oposición a la diligencia a realizarse el 20 de mayo en la Embajada de Ecuador en Londres, dentro de la cooperación internacional solicitada por Estados Unidos (EE.UU.). En esta fecha, se realizarán, entre otras cosas, el reconocimiento del lugar y el levantamiento de indicios que se encontraban allí como documentos, dispositivos, etc.

Según Poveda, no fue notificado con la diligencia, tampoco se ha respetado la cadena de custodia. No consideró que en este caso se haya violado la reserva de la investigación previa porque en Ecuador no hay ningún expediente abierto.

Para dichas acciones viajarán peritos seleccionados por la Policía Nacional para hacer el reconocimiento del lugar de los hechos. Además, se ejecutará el levantamiento y embalaje de documentos. Los designados fueron: el capitán de policía, Diego López, de la Sección de Inspección Ocular Técnica; así como el sargento segundo, Milton Jaque, perito de la sección de Informática Forense.

Estas pericias en la Embajada de Ecuador en Londres se desarrollarán dentro de la asistencia penal internacional requerida por las autoridades de Estados Unidos. Según la Fiscalía, el canciller José Valencia ha autorizado el ingreso a la dependencia diplomática donde vivió Assange

Asimismo, frente a la reapertura del caso en contra del fundador de WikiLeaks en Suecia, por presunta violación, el jurista insistió en que este “no es un tema casual” y que todo está organizado, “para asegurarse de que Assange esté en Estados Unidos”. Además, indicó que se podría tratar de un caso de “re-extradición”.

(JPM)

Fuentes: Twitter – Expreso – Ecuadorinmediato.com