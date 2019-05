"La tan cacareada lucha contra la corrupción no es más que eso, una palabra al viento", advierte Ronny Aleaga (AUDIO)

Audio Mayo 10- Ronny Aleaga



El Presidente Lenín Moreno pidió que se habrán sus cuentas, especialmente las del Balboa Bank El grupo de Revolución Ciudadana viene insistiendo con una acusación: que el Presidente Moreno abra sus cuentas, especialmente la del Balboa Bank, INA Investment. El Jefe de Estado lo hizo el pasado miércoles y se conoció a día seguido que la Fiscalía General del Estado estaba solicitando asistencia penal con Panamá para la apertura de esas cuentas. Ante esto hechos, el asambleísta Ronny Aleaga no está satisfecho, "la tan cacareada lucha contra la corrupción no es más que eso, una palabra al viento"

“Es una jugada astuta de Moreno. La asistencia penal internacional estaba pedida hace semanas atrás por la Fiscal, él (Moreno) lo que hace es sucumbir ante la presión mediática y social que se ha ejercido desde los sectores de la sociedad que quieren saber la verdad sobre este tema”.

Además asegura que el Presidente Lenin Moreno “es muy astuto, pone sus dos cuentas en Suiza, pone la diplomática y la personal, a renglón seguido pone que también se investigue la cuenta de INA Investment Corporation de Balboa Bank en donde no consta su nombre, y a la Fiscal le pide que certifique que no consta su nombre. Y eso es lo que hace la Fiscal, por eso es que se está denunciando por asociación ilícita porque ha utilizado terceras persona. Si no fuese así, porque el Sr. Macías Carmigniani salió en diciembre días después que se presentó el reportaje del Portal La Fuente. Y la señora María Auxiliadora Patiño abandonó Ecuador en febrero luego de que yo pusiera la denuncia, se pregunta el Asambleísta.

En entrevista con Ecuador Inmediato el Eco. Rafael Correa Delgado recalcó que en la cuenta INA Investment están las huellas de corrupción del actual Gobierno. ¿Por qué insisten tanto en la apertura de esa cuenta?

“El tema de las cuentas que se tiene que investigar es una función de la Fiscal General del Estado. Que las tenga Ronny Aleaga o no las tenga en este momento no podría decirlo porque estamos en una etapa de indagación previa y además la Fiscal tiene información que yo entregué”, menciona el Asambleísta Aleaga.

¿Qué información le presentó?

“No lo puedo decir porque son pruebas que han sido entregadas y hay que manejar la reserva del proceso. Además, la Fiscal me envió un comunicado diciéndome que si yo entorpecía la investigación que me atenga a las consecuencias legales pertinentes” resalta Aleaga.

Pero Ronny Aleaga dice que “lo interesante del tema es que vamos a descubrir la ruta del dinero”. Pero también hace referencia al caso del Ex Vicepresidente Jorge Glas quien fue sentenciado por el tema de asociación ilícita al encontrar valores no justificados en la cuenta de su tío Ricardo Rivera. Asimismo, Aleaga solicitó la investigación de la cuenta Balboa Bank y de sus representantes ya que hay una vinculación directa. Según el Asambleísta porque quien constituye esa compañía es el hermano del Presidente Moreno, Edwin Moreno Garcés. “Supuestamente era para cobrar un dinero, pero el Presidente se contradice con su hermano y dice que esa cuenta fue comprada, que ya existía para hacer inversiones. Aquí la tan cacareada lucha contra la corrupción no es más que eso, una palabra al viento. Aquí no se está actuando con rigurosidad” sentencia.

Aleaga aclara que “el Balboa Bank fue cerrado al descubrir que en esa institución ciertos clientes tenían dinero proveniente de recursos del narcotráfico y corrupción, dentro de los cuales están las personas que hoy están siendo denunciadas. Este Banco es absorbido por el Banco de Costa Rica y esa entidad es quien tiene los registros de las transacciones financieras. Es por eso que se ha pedido la asistencia internacional penal”.

El Asambleísta Aleaga reprocha que “después de 5 meses recién les da los brotes de transparencia. ¿Qué hicieron con la cuenta, que hicieron con los registros? ¿Ya los modificaron? ¿Ya los manipularon? quien sabe, pero al final del día es trabajo de la Fiscal contrastar con la información que se ha entregado y que investiguen bien de donde obtuvieron los recursos de Recorsa y quien capitalizó INA Investment Corporation”.

¿Por qué el Presidente pide abrir las cuentas?

“En suiza acudí a la Policía Financiera y realicé una denuncia en contra de dos cuentas en donde hay movimientos sospechosos, no solo para mi sino para los mismos agentes e inspectores financieros de Suiza. La Sra. Rocío Gonzales de Moreno tiene 2 cuentas a su nombre en donde sus saldos no corresponden”. Los agentes financieros en Suiza acogieron la denuncia de Aleaga, quien presentó pruebas del caso. “Ellos quieren hacer la ruta de la trazabilidad del dinero, hablamos de rubros por actos de corrupción que ascienden los 18 millones de dólares, aproximadamente, que es lo de Recorsa, de la supuesta comisión que le dio Sinohydro a Conto Patiño por la firma de un contrato”, asegura.

Ronny Alega también destaca que el reportaje sobre INA Investment fue publicado hace 5 meses y que él puso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado hace 3 meses, además de denuncias en España, Panamá y Suiza y se pregunta: “¿saben cuántos detenidos hay para investigaciones? Cero. ¿Saben cuántos allanamientos hay? Cero. Sale el reportaje Arroz Verde, ya hay 7 allanamientos y 2 detenidos y tratan de vincular a todos los políticos y a los representantes históricos de la Revolución ciudadana. Esto es persecución política, judicialización de la política. Los ecuatorianos ya no se dejan engañar, aquí tratan de tapar un escándalo con otro supuesto escándalo”, finaliza. (LA)

Fuente: Ecuadorinmediato