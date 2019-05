Pablo Celi: Ratificación como Contralor confirma principios constitucionales, jurídicos y normativos

Para el funcionario, la resolución coadyuva a elevar la estabilidad política en el país Ratificado como contralor subrogante, hasta el 2022, Pablo Celi respaldó la decisión de la Corte Constitucional (CC), que blindó las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). A su criterio, el ser ratificado en su cargo es una decisión constitucional. "Confirma y ratifica, en derecho, los principios constitucionales, jurídicos y normativos, desde los cuales vengo ejerciendo la función", dijo.

Para el funcionario, la resolución coadyuva a elevar la estabilidad política en el país en la medida en la que hay una demanda fundamental, que es un orden democrático. Asimismo, sobre la decisión de la Corte en cuanto a los transitorios, Celi indicó que “para que no quepa, bajo ningún punto de vista, alguna interpretación arbitraria, sobre un ordenamiento legal que está absolutamente claro”.

Ahora, el Contralor se propone recuperar atribuciones que el organismo tenía hasta las reformas impulsadas el gobierno anterior. “Afianzar las auditorías de gestión, el control concurrente, el control previo; cosas que fueron, lamentablemente, limitadas en la década de las arbitrariedades”.

Fue enfático en señalar que no es un funcionario gobiernista ni a fin al CPCCS-T. “Jamás he tenido presión alguna desde el Ejecutivo para ningún tipo de decisión. Tampoco he tenido resistencia frente a alguna decisión del contralor, ni siquiera ante aquellas que han afectado a funcionarios activos, como algunas destituciones”.

Uno de sus primeros pasos, mencionó, será mejorar la coordinación con la Fiscalía. “Tenemos el interés de constituir, incluso, una oficina de coordinación conjunta. La señora fiscal (Diana Salazar) está dando pasos en su institución hacia esto y yo también lo estoy haciendo”.

(JPM)

Fuente: Ecuavisa

Ecuadorinmediato.com