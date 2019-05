María Fernanda Espinosa advierte que juicio político en su contra es una clara muestra de persecución del PSC y CREO (AUDIO)

Audio MAYO 10 - MARÍA FERNANDA ESPINOSA



Es una campaña orquestada por la derecha, por dos partidos que ahora están haciendo un sainete", recalcó la diplomática La Excanciller de la República y actual Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, habló sobre el juicio político que pesa en su contra y aseveró que es víctima de una persecución por el hecho de ser una mujer con principios progresistas. De la misma manera, aclaró que la nacionalización de Julian Assange responde netamente a una decisión política que fue discutida con el Presidente de la República, Lenín Moreno.

Espinosa manifestó que el intento de este juicio político es el punto culminante de un arduo proceso de persecución política, de odio y violencia sistemática en contra de una mujer por su conocida orientación progresista y defensora de los Derechos Humanos: “Prácticamente desde el inicio de mi gestión algunos medios de comunicación comenzaron a proferir insultos y descalificaciones que denotaban un gran desconocimiento de las relaciones internacionales. Fue una campaña muy orquestada por la derecha, por dos partidos que ahora están haciendo un sainete para darle un punto culminante a la persecución de varios meses”.

En este sentido, señaló que la fiscalización que pesa en su contra responde a la desinformación y persecución de la cual es víctima por haber sido elegida como Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Son expresiones discriminatorias, han hablado de vanidad personal, pero yo no debo demostrar nada a nadie, creo que tengo los méritos necesarios para ocupar este cargo, porque cuando el candidato es uno y les cae bien piensan que se debe promover, pero cuando el candidato es otro, es progresista y es mujer ahí se la desestima”.

En referencia a la crisis en la frontera norte, que desencadenó en el secuestro y asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio, señaló que cuando fungió como Ministra de Relaciones Exteriores realizó todas las gestiones que estuvieron a su alcance para solventar esta problemática: “En mi informe reporto más de 50 acciones realizadas en pocas semanas para atender el tema de la frontera norte, casi exclusivamente me dediqué ese tema. Agoté todos los mecanismos diplomáticos que estaban en mis manos. Si habría podido hacer algo más lo hubiera hecho, pero de ningún modo se puede decir que estaba preocupada por mi campaña, eso me parece una irresponsabilidad”.

Sobre el tema Assange, indicó que es un tema que la llena de preocupación, debido a que la decisión de entregar la naturalización al fundador de Wikileaks fue netamente política y estaba amparada por la Ley y tratados internacionales: “Eso es algo que a mi me preocupa, porque la decisión política de naturalizar a Assange es una decisión absolutamente amparada en la Ley de Movilidad Humana y en su Reglamento, además, es exactamente lo que manda la Convención de los Refugiados. Su equipo de abogados fue el que pidió formalmente a Ecuador su naturalización porque esta persona ya había permanecido el suficiente tiempo en la Embajada de Ecuador en Londres y cumplía con los requisitos”.

Otra problemática por la que ha sido duramente cuestionada fue la migración venezolana, ante esto, Espinosa recalcó que la respuesta de Ecuador ante esta crisis fue contundente y aún se mantiene vigente: “Atendimos de manera especial el creciente flujo de personas que llegaban desde Venezuela, eso se continúa haciendo porque nuestra Constitución reconoce el derecho a la Ciudadanía Universal, pero nuevamente, de manera muy ligera se dice que no atendió a los venezolanos, sin ningún fundamento y sin ninguna prueba, lo de la frontera norte lo mismo”.

Al momento de ser consultada sobre su ausencia de este proceso, la Excanciller recalcó que su prioridad y responsabilidad es cumplir con la representación de Ecuador ante las Naciones Unidas, por ello, envió una defensa por escrito: “No estoy ahí porque en este momento mi responsabilidad mayor es ser la Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, yo tenía esta gira al África que está preparada y organizada desde hace más de 6 meses, tengo que dedicarme a mi trabajo porque no estoy actuando en mi calidad personal sino en representación de mi país”.

Por otra parte, recalcó nuevamente que es parte de una persecución política y sistemática, ya que muchos medios han difundido información falsa en su contra o sin fundamentos, pero indicó que todo esto estaría orquestado por el Partido Social Cristiano y CREO: “Uno ve desde las caricaturas hasta troles pagados en las redes sociales, todo esto de quien está proponiendo este intento de juicio político que son el Partido Social Cristiano y CREO, la tendencia de estos partidos es conocida, ahí no hay que hilar fino. Además, se evidencia que varios medios de comunicación han estado difundiendo información falsa o imprecisa, por eso digo, nadie es profeta en su tierra y en Ecuador lo que se hace es perseguirme”.

Para concluir su intervención, María Fernanda Espinosa aclaró que las denuncias sobre el pago de sus honorarios y de su vivienda con dineros públicos está infundada, debido a que durante 73 años en la historia de la ONU, el país que ostenta la presidencia cubre el salario y la vivienda del Presidente: “Esto no es personal, es un cargo que ejerzo a nombre de mi país. El salario es el mismo de un Embajador del servicio exterior a pesar de que mi rango, dentro del lenguaje protocolar, es un rango de Jefa de Estado, por eso, esa visión me parece poco generosa y no está bien vista por la Comunidad internacional”.

(PF)

Fuente: Ecuadorinmediato/Radio – El Poder de la Palabra