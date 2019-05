Información sobre caso "Arroz Verde" estuvo en servidores de Presidencia de la República, revela periodista Christian Zurita (AUDIO)

Confirmó además, que Mil Hojas es financiada con recursos provenientes de la National Endowment for Democracy (NED) Christian Zurita fue uno de los periodistas que participó en la investigación "Arroz Verde 502", junto con Fernando Villavicencio. En declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com; el comunicador confirmó que la información que obtuvieron para sacar adelante este reportaje estuvo en los servidores de la propia Presidencia de la República. Asimismo, ante rumores y cuestionamientos sobre el financiamiento para sacar sus artículos, confirmó que son recursos internacionales. "A mí solo me paga el financiamiento internacional que, como Mil Hojas, hemos conseguido con la National Endowment for Democracy (NED)", precisó.