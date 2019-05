Presidente Moreno pide condonación de intereses para estudiantes becados (VIDEO)

Además, solicitó que la deuda se pague cuando tengan trabajo estable, en cuatro o cinco años El Presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que pedirá a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera la condonación de intereses para los estudiantes que pidieron crédito educativo en el gobierno del exmandatario Rafael Correa. También solicitará que la deuda se pague cuando tengan trabajo estable, en cuatro o cinco años.

“Por una mala planificación, cuando llegaron acá, no encontraron trabajo. La situación estaba y aún está un poco difícil. Entonces, he pedido que, por favor, se proceda a condonar los intereses de las deudas y a dar un plazo de dos, tres, cuatro años, ustedes lo considerarán; de que no se pague absolutamente nada hasta que ese joven pueda ubicarse económicamente y pueda salir adelante”, acotó.

Según Moreno, no se trata de satanizar el hecho de que los jóvenes no consigan trabajo, por lo que hay que incentivar a que se les dé oportunidades. “Nosotros tenemos algunos espacios en los que se hace esto, pero vamos avanzando, vamos creciendo”.

DEUDAS DE INTERESES serán condonadas a los beneficiarios de becas en el extranjero que no han podido conseguir trabajo en el país, así lo confirmó el presidente @Lenin Moreno. @ultimahoraecua pic.twitter.com/cXhpGpTETZ — Jefferson Merchán T. (@MerchanTomala) 10 de mayo de 2019

Asimismo, el Jefe de Estado tiene previsto adjudicar, para el 2019, un total de 2.365 becas a escala nacional, para lo cual se invertirá, aproximadamente, USD $10 millones, garantizando a los estudiantes el acceso, permanencia y egreso del sistema de educación superior.

Estos anuncios los realizó en el marco de la entrega de Becas Nacionales para estudios de tercer nivel ciclo Costa 2019. En el evento, el Primer Mandatario conversó con Silvia Daquilema, Ambar Fuente, Rubén Ullauri y Davis Zambrano, adjudicatarios de las Becas.

(JPM)

Fuentes: Twitter El Comercio/SENESCYT/SECOM/periodista Jefferson Merchán

Ecuadorinmediato.com