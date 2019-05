EL UNIVERSO (Guayaquil) Jaime Nebot al agradecer a Guayaquil: Nebot no se despide, aquí me quedo...

Alcalde se despidió de la ciudad No hubo el tradicional tarimazo. En 9 de Octubre y Malecón Simón Bolívar, donde en otras cinco ocasiones el alcalde Jaime Nebot se dirigió a sus simpatizantes encima de una tarima, ayer apenas hubo unos potentes parlantes y dos pantallas gigantes para contar en audio y video los pormenores de la caravana motorizada que encabezó el burgomaestre.

A diferencia de otras convocatorias de Nebot que desarrollaron para reclamar seguridad ciudadana, respeto a la ciudad y a la autonomía, por las rentas del cantón y por proyectos leyes, esta vez el motivo era distinto: despedirse de la ciudadanía que le permitió servir 19 años en la Alcaldía.

Luego de recorrer en una caravana vehicular las principales calles del suroeste de Guayaquil, en un trayecto que duró más de tres horas, Nebot llegó a la 9 de Octubre a bordo de un camión que también transportaba a su esposa, Cynthia Bohrer, y a sus hijas, Nicole y Melissa.

Desde el camión, en medio de vítores y consignas ciudadanas de agradecimiento por las casi dos décadas de administración municipal, Nebot recordó que esa avenida principal de la ciudad se convirtió en el sitio donde se han celebrado muchos triunfos. “Fue desde aquí cuando dijimos al opresor somos libres, libres ustedes, libres nosotros, libres tus hijos, libres tus nietos, libre Guayaquil, libre el Ecuador...”.

El alcalde también agradeció a la ciudadanía por haberle permitido servir y pidió que apoyen a Cynthia Viteri, alcaldesa electa que lo sucederá el próximo 14 de mayo. “Nebot no se va, Nebot no se despide, aquí me quedo con ustedes, en esta ciudad (...) el barco sigue su rumbo, hemos cambiado de capitán, hoy tenemos una capitana de lujo, apasionada, seria, honesta y capaz; luchen junto a ella como lucharon junto a mí... Cynthia y ustedes harán algo más grande en Guayaquil...”.

La caravana de despedida fue multitudinaria, y la lluvia que cayó en Guayaquil no detuvo a los simpatizantes. Arrancó a las 16:00 en la avenida Barcelona, en el suroeste de la urbe.

A su arribo, Nebot enseguida abordó el camión que dirigió el recorrido por varios sectores del suroeste y el centronorte de la ciudad. Con banderas celeste y blanco, con pitos, carteles, los moradores saludaban a Nebot. Algunos, al paso de la caravana, lo saludaban con un bigote postizo. Decían que era la manera más significativa de despedirlo y agradecerle.

Así lo hizo Mario Quimí, quien aseguró que era su muestra de agradecimiento. “Nosotros estamos contentos porque Nebot ha sido un hombre que ha elevado la autoestima de todos. No es un hasta luego, creemos que está para ayudar mucho más al país”, indicó el comerciante de 60 años.

En cambio, Raquel González, profesora, quien a diferencia de Quimí vistió una camiseta con el estampado de un bigote, señaló que el recorrido era solo para mostrar que Guayaquil seguirá teniendo obras.

Ella vive en la cooperativa Santiaguito Roldós y sostiene que el cambio en su sector es drástico. “Estoy muy agradecida con el señor Nebot porque donde nosotros vivíamos era horrible y poco a poco tuvimos alcantarillado y pavimento, y estoy feliz por eso”, expresó y añadió que no era un día para estar triste: “Es como si se te va tu papá y queda tu mamá (en alusión a Cynthia Viteri)”.

El alcalde no se refirió a una eventual candidatura presidencial, pese a que en todo el recorrido sus simpatizantes gritaron: “Nebot, presidente”.

En el camión que llevaba a Nebot solo iba su familia. Atrás, en otro vehículo similar, lo seguían Viteri, la actual vicealcaldesa Doménica Tabacchi, el prefecto electo del Guayas, Carlos Luis Morales, la viceprefecta electa, Susana González, actuales concejales y recién electos, y dirigentes del Partido Social Cristiano (PSC).