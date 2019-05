EL RÍO (Los Ríos) Hay cobros indebidos

Dos casos de cobros indebidos del Bono de Desarrollo Humano (BDH) se han reportado en Vinces. Esta situación ya se notificó a la Dirección Distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en Babahoyo y que también comprende Montalvo, Palenque, Vinces, Urdaneta, Puebloviejo y Baba.

Mary Lima, nueva directora de esta cartera de estado, expresó que ambos casos ya se encuentran en conocimiento de las autoridades.

“Pusimos dos denuncias en la Fiscalía, específicamente sobre cobros indebidos que se están haciendo en ciertos puntos de pago en Vinces, hay personas que han denunciado que cuando se han acercado a las ventanillas a cobrar el bono ya aparecen como que han cobrado, eso quiere decir que alguien ya se adelantó y cobró por ellos”, precisó la funcionaria.

Transacción. Otro problema que se ha dado a conocer, y por el cual se visitaron las sucursales no bancarias de la ciudad, es el cobro por transacción al momento de pagar el BDH en ciertas comercios habilitados por pagar.

“Ellos no deben cobrar ningún valor al usuario, por eso estamos llegando a los puntos de pago para indicarles que el MIES y los bancos tienen un convenio y por eso no se debe cobrar”, dijo Lima, quien agregó que también tiene conocimiento de que en algunos establecimientos supuestamente están obligando a los beneficiados a comprar artículos, de lo contrario no se les cancela el BDH.

Varios propietarios de locales corresponsales no bancarios justificaron el cobro, pues deben indicaron que cancelar por su cuenta el papel del recibo, la electricidad y el internet. “No hemos recibido notificación del banco que esto no se puede cobrar”, comentó Roberto Mendoza, dueño de un lugar donde se paga el BDH.