EL DIARIO (Manabí) Sacar un pasaporte tarda hasta 20 días en Manabí

Esto causa malestar a la ciudadanía Renato Vera tiene 11 años y por ser el mejor estudiante de su escuela ganó dos pasajes a México, sin embargo aún no sabe si podrá ir. Este alumno de la escuela México de Chone, que se acerca a los 10 puntos de promedio, fue reconocido por la embajada de ese país, que lo premió con dos pasajes y todos los gastos pagados para él y un acompañante. Para confirmar el viaje debe entregar toda la documentación hasta el lunes, sin embargo aún no tiene el pasaporte y no saben si lo conseguirá.