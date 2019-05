PEDIDO:Excanciller María Fernanda Espinosa solicita que se archive su enjuiciamiento político

Aprobar una solicitud de estas características, dijo, "constituiría un precedente desafortunado en la política nacional" El pasado miércoles 8 de mayo de 2019 la excanciller María Fernanda Espinosa presentó su respuesta, por escrito, al juicio político que se lleva en su contra y lo está tratando la Comisión de Fiscalización. En ella, señala que los partidos promotores del juicio político tienen el derecho de no compartir sus posiciones y visión del mundo, pero "no tienen la autoridad moral ni política de juzgar mis posiciones y emprender una campaña sostenida de ataques y acoso político". Por ello, solicitó a los miembros de la Comisión archivar este enjuiciamiento.

Quienes impulsan este juicio político es la asambleísta Cristina Reyes (PSC) junto a otros asambleístas de CREO.

Espinos, a través de un comunicado, expresa que “el Partido Social Cristiano y el Movimiento CREO no comparten su posición política porque ella, entre muchos otros temas, junto a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, no son cómplices del más atroz episodio de afectación e irrespeto a los Derechos Humanos en la historia del Ecuador; cómplices de casos de vulneración y violación de derechos fundamentales, como el feriado bancario o como las desapariciones y muertes extrajudiciales aún no esclarecidas como el caso de los hermanos Restrepo o la masacre del Ingenio Azucarero Aztra”.

La ahora Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas señaló que, aprobar una solicitud de estas características, “constituiría un precedente desafortunado en la política nacional, además de causar un daño irreparable a la imagen internacional del Estado ecuatoriano”.

El juicio político en contra de Espinosa es por un supuesto incumplimiento de funciones sobre el caso de naturalización de Julian Assange, mal manejo de la situación en frontera, así como el caso del secuestro y posterior asesinato de los periodistas de El Comercio.

Espinosa, además, expresó que “las evidencias y los argumentos esgrimidos se basan en la verdad, la razón y el Derecho, por lo que solicito respetuosamente a los distinguidos miembros de esta Honorable Comisión, se niegue y se archive esta solicitud de enjuiciamiento político”.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato, Web - María Fernanda Espinosa