"CPCCS me arrebató los últimos días de vida de mi padre", denuncia Michelle Moreano (Documentos)

La trabajadora del Consejo de Participación aseguró que pidió a recursos humanos poder cuidar a su padre por su grave estado de salud pero nunca recibió respuesta La trabajadora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Michelle Moreano, denunció que debido a la falta de acción por parte del personal administrativo de esta entidad no pudo acompañar a su padre antes de morir. "CPCCS me arrebató los últimos días de vida de mi padre, nunca se los perdonaré".

La trabajadora emitió un documento hacia Ecuadorinmediato donde explica que su padre de 83 años fue desahuciado en septiembre del 2018 y ella pidió poder pasar con él como lo permite la Ley, sin embargo, nunca recibió respuesta.

“Mi padre César Moreano, fue desahuciado en el mes de septiembre del 2018, para esta fecha aún podía valerse por sí mismo a pesar de necesitar oxígeno unas cuantas horas al día. Para octubre del 2018 la condición de mi padre afectado por una fibrosis y enfisema pulmonar empeoró notablemente al punto de necesitar oxígeno 24 horas al día”.

Explicó que tras esto se dirigió a las autoridades por medio del sistema documental Quipux, “memo: CPCCS-SNCS-2018-0593-M de fecha 13 de noviembre 2018 para informar del estado de mi padre, que era un adulto mayor de 83 años, en el cual además solicité acogerme al artículo 27 literal i) de la LOSEP, el cual concede al servidor o servidora hasta ocho días de licencia para cuidados de parientes con enfermedades graves y al artículo 33 de la misma ley que indica que se concederá dos horas diarias para el cuidado de parientes. Jamás tuve respuesta”.

Moreano aseguró que tras esto, el 19 de noviembre del 2018, una semana después de presentar el primer memo, “la salud de mi padre estaba en niveles muy bajos, ya no podía valerse por sí mismo; para lo cual envié el segundo memo: CPCCS-SNCS-2018-061-M dirigido a la misma persona, la coordinadora de Talento Humano, Gabriela Ontaneda, adjuntando el carnet de discapacidad de mi padre que indica el 83% de invalidez y pidiendo no solo la licencia anterior sino los 25 días que me otorga la ley. Nunca me respondieron”.

“Mi padre murió el 24 de noviembre del 2018. El Consejo inhumanamente me arrebató los últimos días de vida de mi padre. Jamás se los perdonaré. Estos casos no pueden quedar en la sombra de la institución ni en la impunidad de la historia laboral del CPCCS”, finaliza Moreano. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato/ Documentos Michelle Moreano