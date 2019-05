Gabriela Rivadeneira: El caso "Arroz Verde" es una cortina de humo para no investigar INA Papers

Audio Mayo 9 - Gabriela Rivadeneira



Recordó que en la delación de José Santos, representante de Odebrecht en Ecuador, para que sea absuelto, "dijo que no hubo financiamiento en Ecuador y ahora sale nuevamente que sí hay" Sobre las supuestas irregularidades en las contribuciones de epresas multinacional como Odebrecht a la campaña de Alianza PAIS, entre 2013 y 2014, la exsecretaria Ejecutiva de Alianza PAIS y actual asambleístas, Gabriela Rivadeneira, afirmó que no tiene nada que ver porque, en ese entonces, era militante y su periodo de Secretaria Ejecutiva fue de mayo a noviembre de 2018. "Yo confío cuando Rafael Correa dice que en la campaña de 2013 Odebrecht no tuvo nada que ver. En la siguiente campaña de las seccionales hay que preguntar a las personas que estuvieron al frente", enfatizó.