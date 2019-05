JC Trujillo deja Consejo de Participación físicamente destruido, denuncian trabajadores (FOTOS)

En fotografías se pueden observar los daños que tiene el edificio, ubicado en Santa Prisca Los trabajadores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) denunciaron la destrucción de la infraestructura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en la que fue su sede, en un inicio, ubicada en Santa Prisca. El ente se ha trasladado por tres ocasiones a diferentes sitios, esta última ocasión, volverán al sitio en donde comenzó a funcionar, después de haber estado en la avenida República del Salvador, y en la avenida Tamayo y Lizardo García. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, Michelle Moreano, una de las empleadas del organismo, aseveró que, en conjunto con varios de sus compañeros decidieron no ir, nuevamente, hasta el lugar de origen debido a los daños que tiene el edificio.

Indicó que no conocen por qué se los traslada de edificio tantas veces en tan poco tiempo ya que no hay, ni siquiera, una disposición por escrito. “Simplemente, desde la Coordinación Administrativa Financiera, nos han dicho que tenemos que cambiarnos por tercera vez”.

La ruta de cambios de sede, según comentó Moreano, se da de la siguiente manera: Santa Prisca (lugar en el que funcionó el Consejo desde que nació), avenida República del Salvador (en donde funcionaba el antiguo Ministerio de Salud) y, finalmente, a la avenida Tamayo y Lizardo García. Nuevamente, desde allí, se están mudando a Santa Prisca.

Indicó que los trabajadores de la Secretaría de Promoción de la Participación y Control Social del CPCCS mantuvieron una reunión a la que llamaron al Secretario Técnico y a los subcoordinadores de Rendición de Cuentas, de Control Social y de Promoción de la Participación (sus jefes directos); y se les ha comunicado que la decisión que tomaron es que, si no existe una disposición por escrito, no se trasladarán nuevamente.

Moreano detalló que varios funcionarios de otros sectores del Consejo ya fueron llevados hasta el edificio de Santa Prisca, pese a las condiciones en las que se encuentra. “No sabemos qué va a pasar, no hay cómo trasladarse dentro del edificio. Los inodoros están tapados, sucios, con eses o lodo; no hay conexiones de luz, no hay agua potable”.

La trabajadora alertó que, pese a no poder comprobar que se haya perdido documentación en estos ajetreos, sí existe una probabilidad de que esto suceda. “Lo que sí puedo asegurar es que se retrasan los procesos ciudadanos. Hay un alto riesgo de que se pierdan papeles, pero, en este momento no podría afirmar del extravío de alguno, pero no hay custodios, es decir, se pueden robar los documentos, se pueden perder misteriosamente, al igual que las computadoras o escritorios”.

Fuente: Ecuadorinmediato.com