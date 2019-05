Luto por fallecimiento de artista y compositor Segundo Bautista

No pudo superar una enfermedad pulmonar y murió la tarde de este 8 de mayo en Quito Segundo Bautista, oriundo de Salcedo, falleció la tarde de este 8 de mayo, en Quito, al no poder superar una enfermedad pulmonar. Así lo confirmó uno de sus hijos, Alex Bautista. El artista y compositor ecuatoriano padeció una neumonía que le arrebató su vida a sus 85 años, tras ser internado en el hospital Pablo Arturo Suárez. "Gracias a Dios no sufrió, se fue en paz y tranquilo", manifestó su hijo.