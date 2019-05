Galo Mora sobre caso "Arroz Verde": "Jamás he tenido contacto con emisarios de ODEBRECHT" (VIDEO)

"No puede haber un solo centavo de esa empresa en la campaña electoral en la que nosotros hemos participado", añadió El exsecretario Ejecutivo de Alianza PAIS (AP), Galo Mora, junto con el bloque de legisladores de Revolución Ciudadana, dio una rueda de prensa en la que se refirió al denominado caso "Arroz Verde" y negó haber tenido contacto alguno con emisarios de ODEBRECHT y además, reiteró que no puede haber un solo centavo de dicha empresa en la campaña electoral en la que participaron.

“Aquí están los informes, los aprobados de la campaña del 2013 y no hay ninguna mención. Pero eso sería lo de menos. Yo, al último brasileño que vi fue a Neymar en el mundial; jamás he tenido contacto con algún emisario de ODEBRECHT, jamás han participado, dentro de nuestra función política de Alianza PAIS, en ninguna campaña electoral. No puede haber un centavo de ODEBRECHT en ninguna campaña electoral en la que nosotros hemos participado”, acotó.

Galo Mora ex secretario ejecutivo de AP, afirma que “jamás ha tenido contacto con emisarios de #Odebrecht y que no puede haber un solo centavo de esa empresa en la campaña electoral en la que nosotros hemos participado” Vía @vicenteopi pic.twitter.com/4RWKcLe6s8 — El Universo (@eluniversocom) 9 de mayo de 2019

"Vamos a responder con la verdad ante acusaciones", asegura Galo Mora, exsecretario de Alianza País, y sostiene que hay una "persecución política e ideológica" en contra de exmilitantes del movimiento.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/LLZXSrbt6G — El Comercio (@elcomerciocom) 9 de mayo de 2019

También habló la exsecretaria Ejecutiva de AP y actual asambleísta, Doris Soliz, quien ratificó que no fue tesorera del movimiento, como tampoco lo fue Mora o Gabriela Rivadeneira. “Las campañas electorales, según los artículos 214, 217 y 234 del Código de la Democracia nombran a un tesorero ad-hoc, un responsable económico, que es quien se hace cargo de todo el manejo económico y la rendición de cuentas de todos los aportes privados”.

La asambleísta Doris Solis asegura que ni ella ni Galo Mora ni Gabriela Rivadeneira han sido tesoreros de Alianza País.



Vía: @rgrvelez pic.twitter.com/AylqoK03p7 — El Comercio (@elcomerciocom) 9 de mayo de 2019

En un comunicado, los exsecretarios de Alianza PAIS, detallaron los informes presentados al #CNE respecto del fondo partidario utilizado en las campañas electorales del movimiento. pic.twitter.com/9ZlnrC2MQF — Tere Menéndez (@TMT30_) 9 de mayo de 2019

(JPM)

Fuentes: Twitter El Universo/El Comercio – Sonorama

Ecuadorinmediato.com