"Tratan de proteger a (Pablo) Celi para que los proteja a ellos", reacciona Rafael Correa sobre decisión de CPCCS-T

Organismo ratificó al funcionario como Contralor mientras se crea un Tribunal de Cuentas Luego de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) aprobara una resolución en la que ratifica a Pablo Celi como contralor, mientras se crea un Tribunal de Cuentas; las críticas fueron evidentes desde varios sectores, entre ellos, la del expresidente de la República, Rafael Correa, quien aseguró que lo que se quiere hacer es protegerse mutuamente.

“¿Alguien sabe si esto es verdad? ¡Ya sería desvergonzado! ¿Cuál es la base legal? NINGUNA, tan solo el terror de Celi y los transitorios de que el nuevo CPCCS fiscalice sus acciones. Los transitorios sin duda insisten en ir al basurero de la historia. De todos sus “mandatos” (???) este es uno de los más ridículos. Haría sonrojar hasta al peor tinterillo. Esta es la verdadera corrupción: tratan de proteger a Celi para que Celi los proteja a ellos. ¡No pasarán!”, reaccionó, a través de su cuenta en Twitter.

Se preguntó además, cuál será el próximo mandato de los consejeros transitorios: “¿Quién será el campeón de la Champions League? La desesperación los tiene chiflados”, acotó. Por lo que afirmó que lo que están haciendo, como la mayoría de sus decisiones, “no tiene ningún valor legal” y solo demuestra su desprecio por la Patria.

Asimismo, cuestionó el dictamen de la Corte Constitucional (CC), de no permitir que el CPCCS definitivo revise las acciones del transitorio. “Pueblo ecuatoriano: ¿Entienden que nos acaban de dar otro golpe de Estado? Corte Constitucional (puesta por transitorios), decidió que CPCCS definitivo no puede revisar decisiones anteriores. ¡Es algo tan monstruoso como que nueva Asamblea no pueda modificar leyes anteriores!!”.

“Ante esta monstruosidad, ¿dirá algo la Academia? ¿Los colegios de abogados? ¿La Corte Nacional? ¿La OEA? ¿Reaccionaremos antes de que sea demasiado tarde? Si esta aberración se acepta, ya aceptemos nomás volver a ser colonia. Esta monstruosidad de la CC que lleve a la realidad los que aún creían que se podía esperar algo de decencia en la Corte Constitucional, paradójicamente inconstitucionalmente nombrada por los transitorios”, criticó.

“El país dormido mientras nos roban democracia y Patria. Lo que ha sucedido: -Transitorio, inconstitucionalmente, “nombra” contralor hasta 2021. - Nuevo CPCCS debe corregir esa barbaridad. - Corte Constitucional, nombrada por transitorios, “prohíbe” cualquier revisión. ¡Qué farsa!”, añadió.

(JPM)

Fuente: Twitter

Ecuadorinmediato.com