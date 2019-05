"¡Otto, Otto, no te dí mi voto!", le gritaron estudiantes de U. Central a Vicepresidente de la República (VIDEO)

"¡Este acuerdo no es nacional, es una estafa del Banco Mundial!", reclamaron, pese a que Segundo Mandatario no asistió al Acuerdo Nacional por la Educación Abarrotados en la puerta del teatro de la Universidad Central, un sinnúmero de estudiantes rechazaron el Acuerdo Nacional por la Educación, convocado por el Presidente Lenín Moreno y al que no acudió el vicepresidente Otto Sonnenholzner. En redes sociales se hizo viral el reclamo y los gritos de los alumnos, quienes corearon: "¡Fuera Otto fuera!".