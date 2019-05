OPINIÓN (El Oro) Agricultores buscan reactivar producción con la Ley de Desarrollo Fronterizo

El contrabando por las fronteras ha quebrado la producción de los agricultores de la jurisdicción del cantón Arenillas, principalmente en la producción de arroz, limón, cacao y otros productos de ciclo corto

Lo que ha llevado a la quiebra a los agricultores fronterizos por los bajos precios, situación que los ha obligado a abandonar el campo, por cuanto la producción agrícola no les genera recursos para vivir. Así lo dio a conocer ayer, Roberth Castro, presidente del Centro Agrícola Cantonal de Arenillas, quién dijo que los precios bajos que pagan por las cosechas, han llevado a la quiebra a más de seis mil agricultores de la jurisdicción territorial de Arenillas, quienes no pueden producir por la diferencia de costos de producción con el Perú, porque en ese país los insumos son más baratos, señaló. Castro, agregó, que los agricultores arroceros de la parroquia La Cuca, han abandonado casi en su totalidad la producción de esta gramínea, donde unos se cambiaron a la producción acuícola, mientras otros trabajan a pérdida y esperan alguna acción de las autoridades para controlar el contrabando, y poder vender sus cosechas, pues las piladoras de esta parroquia están llenas de este producto, señaló. El dirigente, subrayó que el 27 de abril del presente año, en el Centro Agrícola de Arenillas, mantuvieron una reunión con los alcaldes electos de Arenillas, Huaquillas y Las Lajas, el Prefecto electo Clemente Bravo y el Asambleísta orense Patricio Intriago, para analizar la problemática que atraviesan los agricultores de esta parte de la provincia, comprometiéndose a realizar las gestiones ante las autoridades del Gobierno y Asambleístas para la aprobación del Reglamento de la Ley de Desarrollo Fronterizo en busca de obtener los beneficios para reactivar la agricultura en esta zona fronteriza. Sobre este tema, Castro, enfatizó que la Ley de Desarrollo Fronterizo, tiene muchos beneficios para revertir la productividad en el sector agrícola en los tres cantones fronterizos que están ubicados dentro de los 40 kilómetros en la franja de frontera que estipula la ley, donde estipula el incremento del 150% del presupuesto de los municipios, la reducción de aranceles para importar maquinaria agrícola, la obtención de créditos frescos a los agricultores con bajo interés, buscar mercados de consumo para los productos a través del valor agregado”. VOCES: Robert Castro, Presidente Centro Agrícola de Arenillas “Ha pasado un año y ninguna autoridad se ha preocupado ni manifestado sobre la aplicación de esta ley, que tiene muchos beneficios para revertir la producción agrícola de Arenillas. La Ley de Desarrollo Fronterizo tiene aspectos fundamentales que tiene como fondo el afianzamiento del desarrollo económico y social de esta zona de frontera, porque favorece no solo a la agricultura sino a otros sectores productivos en los cantones fronterizos”. Mario Muñoz Zea, técnico en riego “Para rehabilitar el sector agrícola faltan construir dos canales en los extremos derecho e izquierdo de Arenillas, para llegar con el riego a pueblos pequeños que no cuentan con agua suficiente para generar la producción agrícola. En principio la represa Tahuin fue construida para regar seis mil hectáreas, donde falta la parte física para obtener este complemento, por cuanto no se ha dado la prioridad necesaria para dotar de riego en toda la capacidad de la represa”. Walter Murgeuitio, diseñador de proyectos. “Estamos monitoreando el estudio de un macro proyecto para reactivar la producción agrícola de Arenillas, para lo cual el Centro Agrícola está socializando los miles de ideas para ver que más conviene a los agricultores arenillenses. Estoy encargado de la parte financiera del proyecto en lo que tiene que ver a la generación de costos, para luego pasarlo a la parte técnica y buscar finalmente el financiamiento”.