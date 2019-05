USD $400 millones de inversión para Misión "Mis Mejores Años", anunció Presidente Moreno

500.000 adultos mayores serán beneficiados El presidente de la República, Lenín Moreno, presentó este miércoles en Quito la ampliación y profundización de la Misión "Mis Mejores Años", con lo que atenderá y promoverá el ejercicio de derechos a 500.000 adultos mayores en condición de pobreza, con una inversión anual de más de USD 400 millones para transferencias monetarias, ayudas técnicas, prestaciones médicas y vivienda.

Moreno realizó el anuncio de potenciar la cobertura y servicios sociales de su emblemática intervención gubernamental tras un recorrido en el que abordó y conoció la situación de adultos mayores en condición de extrema pobreza o situación de calle asentados en el Centro Histórico de Quito. Luego, en el Centro de Arte Contemporáneo, compartió un desayuno con beneficiarios de la misión.

“El objetivo (es) uno solo”, señaló Moreno, “que no quede una persona viejecita en estado de indefensión sin ser atendida en su bono variable de acuerdo a su necesidad, en una canasta mínima básica que nos va a proporcionar el Ministerio de Agricultura y Ganadería, atención preferencial -como debe ser- en todas las instancias gubernamentales y casas de acogida”, para tener recreación, hacer deporte y estudiar. Y alcanzar “un sepelio digno sin que nos cueste un solo centavo. ¡No puede ser posible que acumulemos deudas hasta después de la muerte!”.

En Ecuador hay alrededor de 1’200.000 adultos mayores; de ellos, 800.000 no tienen seguridad social. Cerca de 400.000 han sido atendidos a través de Mis Mejores Años y reciben servicios de salud, educación, vivienda y bonos, con una inversión de USD 370 millones.

Mis Mejores Años se ampliará para cubrir adicionalmente a otros 100.000 beneficiarios, lo que implicará una inversión social de USD 50 millones. La extensión de la Misión empezará a finales de este mes y se extenderá por todo el país e incluirá las prestaciones: servicios de cuidado, salud integral, vivienda adecuada, educación y deporte.

En una de las áreas de intervención, en el 2017 se atendió en servicios de cuidado a 75.398 personas adultas mayores; en el 2019 se prevé atender a 196.437 adultos mayores. La inversión en este rubro pasará de USD 17 millones a USD 110 millones. Las transferencias monetarias de USD 50 y 100 bajo la modalidad de los bonos: “Persona adulta mayor” y “Mis Mejores Años” para los ancianos que no reciben pensiones contributivas, ascenderán en este año a USD 370 millones.

Actualmente, se entrega bonos de Mis Mejores Años a 106.025 personas adultas mayores en condiciones de pobreza; se prevé cubrir a 238.095 adultos mayores extremadamente pobres, en el marco de la ampliación impulsada por Moreno.

“¡No puede ser posible que después de habernos dado todo de ellos, habernos inculcado valores, dado educación, alimentación, cuidado, protección, cariño, llenarnos de sueños y esperanzas, estén en estado de abandono! ¡Eso no puede ser!”. Indicó el Primer Mandatario que ha constatado la situación terrible especialmente de los adultos mayores en situación de calle. “He dado la disposición que esta realidad ya no vuelva más (y) a iniciar el trabajo que se requiera para que no vuelva nunca más a presentarse una situación así. No podemos ser una sociedad ingrata (…) Vamos a recuperar la dignidad, no de los viejecitos: de todos nosotros, de una sociedad que se ha comportado miserablemente y abandonado a los que más lo necesitan”.

El Primer Mandatario estuvo acompañado por la secretaria Técnica del Plan Toda Una Vida, Isabel Maldonado; la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero; la ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa; la ministra del Interior, María Paula Romo; el secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán; el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paúl Granda, entre otras autoridades, y brigadistas de Las Manuelas y equipos multidisciplinarios especializados en poblaciones de atención prioritaria.

La Misión Mis Mejores Años es una estrategia emblemática de este Gobierno implementada para favorecer un envejecimiento activo y saludable, que se traduzca en una vida digna, plena y participativa, colaborando con el mantenimiento del adulto mayor en la comunidad durante el mayor tiempo posible y en adecuadas condiciones de salud y bienestar.

(JPM)

Fuente: SECOM

Ecuadorinmediato.com