Walter Gómez a Julio César Trujillo: "Tendrá que explicar cómo deja destruido al CPCCS" (AUDIO)

"Lo único que están intentando hacer es que nosotros dobleguemos a sus poderes. No se dan cuenta de que eso nos fortalece más", remarcó el consejero electo Ante la creación de un Comité Nacional Ciudadano para la Defensa de la Constitución y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Walter Gómez, consejero electo, explicó que dicho organismo nace ante las intenciones de varios sectores de recoger firmas para convocar a una consulta popular y preguntar a los ecuatorianos si es que prefieren o no la eliminación del CPCCS. En declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com, aseguró que pedirá explicaciones al titular del órgano transitorio, Julio César Trujillo, sobre las acciones que ha realizado, pero además, adelantó que el próximo lunes, probablemente, se reúnan, por primera vez, los siete vocales para llegar a consensos.

“Está liderado por los ciudadanos y su lanzamiento será el sábado, 11 de mayo, a las 10h00, en el Mini teatro del Centro Cívico de Guayaquil”, explicó y detalló que eje principal será el conocer las competencias que tiene el Consejo y recabar las necesidades que se tienen, a nivel nacional, de activistas y organizaciones sociales que critican a algunas autoridades.

Aclaró que él no participa en el Comité porque este organismo es netamente ciudadano, por lo que precisó que lo que dio es la oportunidad de difundir dicha información, a través de sus redes sociales, para poder convocar a más personas para que se enteren de las acciones que se ejecutan. Quienes lo conforman y lideran son organizaciones sociales y activistas que han probado los diferentes mecanismos de control y que consideran que el CPCCS es una conquista ciudadana.

Frente a los intentos por desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, Gómez reiteró que dichas acciones están fortaleciendo a ese organismo. “Lo único que trataron de hacer es que el Consejo Transitorio sea un órgano politiquero, con una receta de no sé quién. El señor (Julio César) Trujillo ya perdió poder con la ciudadanía, que es lo que me interesa. A mí no me importa el tema de partidos”.

“Él ya tiene la posibilidad de irse, pero previo a que se vaya va a tener que dar todas las explicaciones de cómo deja destruido a un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana. No hablo de destrucción por alma, porque ésta sigue latente, sino su infraestructura. El edificio está destruido, no se puede, ni siquiera, trabajar como debería ser en una institución pública”, lamentó.

Denunció además, que hay camiones de la empresa Correos del Ecuador trasladando la mueblería desde la calle Tamayo, hasta Santa Prisca, que es en donde funcionará la nueva sede del CPCCS. “Es decir, están volviendo, son tres veces las que se han cambiado de lugar en un año y casi dos meses. Estamos hablando de que es una desorganización completa y lo único que están intentando hacer es que nosotros dobleguemos a sus poderes. No se dan cuenta de que estos nos fortalece más y de que la ciudadanía está, cada vez, más con los consejeros electos legalmente”.

Admitió que aún no se han reunido los siete vocales del CPCCS, pero se comunican a través de un chat de WhatsApp. Posiblemente este lunes se reúnan para tratar varios temas, adelantó. “Queremos consensuar entre todos a ver si es que sale humo blanco y podamos definir una agenda común. Lógicamente, si es que no es de los siete será de los cuatro”.

“Creo que no va a ser así porque todos queremos un cambio, una reinstitucionalización del Ecuador, de que la ciudadanía tenga el poder y no los politiqueros. Encontramos en pedazos el Consejo de Participación Ciudadana, pero con consejeros que tenemos toda la gana de servir a los ecuatorianos”, finalizó.

Fuente: “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com

