OPINIÓN (El Oro) Padres reclaman cupos

En instituciones fiscales de Machala. Tras 9 días de haber iniciado clases

Machala.- Hasta el mediodía de este martes 7 de mayo, las largas filas fueron el común denominador en el distrito de educación y en las cinco sedes de atención.

Los padres y madres de familia, se mostraron preocupados por la escaza información, para obtener un cupo en el sistema educativo fiscal. Estudiantes inscritos que no aparecen en el sistema educativo fiscal, alumnos asignados a planteles lejanos al sector en donde viven, información sobre traslados realizados de un colegio fiscal a otro, deserción escolar, o de uno privado a uno público, eran los reclamos más comunes de los padres, a los que un funcionario del Distrito de Educación, respondía con tres palabras, es el sistema. Más de 30 padres y madres de familia se agolpaban desesperados en el distrito educativo, buscaban conseguir información sobre el traslado de institución o presentar un reclamo sobre la asignación de cupos para sus hijos en los planteles fiscales. “Si nos piden documentación como la planilla de luz durante la matriculación, por qué nos reparten los cupos de esa forma. La única respuesta que nos dan, es, no hay sistema”, reclamó Mayra Franco Castro, una de las madres de familia que pasó la mañana en la entidad. Patricia Chalen Alvarado, junto con otros padres, manifestó su inconformidad con la atención que se brinda en el distrito y pidió a las autoridades de Educación una solución a esta problemática, que perjudica a los estudiantes, quienes debieron iniciar clases el pasado 22 de marzo, a nivel regional. Luis Cuenca, coordinador de educación en la Zona 7, indicó que esta situación se genera porque existe un incremento en la demanda de matrículas en 2019, para el sistema educativo fiscal. Por su parte, Miriam Cárdenas, directora de educación en el Distrito 07D02 Machala, confirmó a este medio que frente a la demanda de atención, planta central decidió extender el horario de atención hasta las 16:00 de ayer, en las sedes habilitadas para el proceso de traslado e inscripción continua. “El proceso culmino el día 6 de mayo atendimos desde las 06:00 hasta las 21:00, sin embargo, hemos recibido la disposición, de atender hasta las 16:00 en las cinco sedes hoy martes. Estamos pendiente si hay nuevos lineamientos por si se extiende más el plazo”, dijo Cárdenas. Hasta ayer, en las sedes; escuela La Isabela Católica, y en los colegios; República del Perú, Atahualpa, Simón Bolívar, y Kleber Franco Cruz, debieron atender cuatro operadores, según dijo la autoridad en el distrito 07D02. Sin embargo, luego de haber conversado con la directora distrital, OPINIÓN visitó el colegio Atahualpa, se registró la falta de sistema en la sede, hasta donde los padres persistieron en reclamar por la falta de cupos para sus hijos o porque no están de acuerdo con la asignación. Además en esta sede no hubo cuatro operadores del sistema, sino solo dos jóvenes de género femenino.