"Decir la verdad a medias, es mentir", dijo Ministra de Salud sobre reportaje de "La Posta"

El portal digital denunció que existían irregularidades en la compra de kits de VIH, entregados por la Cartera de Estado En una rueda de prensa, la Ministra de Salud, Verónica Espinosa, desmintió el reportaje publicado por el portal "La Posta" sobre la compra de kits de VIH. "Decir la verdad a medias, es mentir", señaló al explicar que los informes señalados por el medio digital no eran los finales ya que no constaban con la prueba de plasma.

“Es necesario que las personas puedan confiar en las prueba del VIH y tenemos que confiar en esos resultados y vivir en una vida digna sin estigma, ni discriminación”. La Ministra aseguró´ que no hubo precisión por parte del medio de comunicación al realizar el reportaje. “Poner en riesgo que las personas puedan confiar en estas pruebas, es poner en riesgo la respuesta contra el VIH”.

“Me apena que por querer afectar la imagen de una titular publica, se quiera poner en riesgo una estrategia de salud pública. Hay un sesgo al momento que no se contrastó con el Ministerio”. Recordó que las pruebas adquiridas tienen la mayor certificación y precalificación de la Organización Mundial de la Salud.

“A nadie se le puede diagnosticar con VIH con las pruebas rápidas, luego del tamizaje se debe realizar una verificación de las mismas, para que el diagnóstico sea más efectivo”, comentó.

“Este tipo de información pone en riesgo no a la imagen de alguien, sino a miles de vidas. Porque si no se hacen la prueba, no se diagnostican y se van a quedar sin tratamiento”. Espinosa ratificó que el ARCSA aprobó las pruebas y fueron revisadas y certificas.

“Estas pruebas funcionan, confíen en el Ministerio de Salud Publica somos miles de personas. Estamos completamente abiertos a cualquier tipo de investigación”. (BGV)

Fuente: Ministerio de Salud/ Ecuadorinmediato